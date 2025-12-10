Llegarán al menos tres empresas más a la BMV el próximo año

El próximo año se listarán en el mercado accionario mexicano al menos tres nuevas empresas, destacaron directivos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Jorge Alegría, director general del centro bursátil destacó que las mejores valuaciones de las empresas en el mercado mexicano ayudarán a lleguen más compañías.

En una reunión con periodistas, los directivos de la BMV explicaron que también se invirtieron 300 millones de pesos en capex, un récord, principalmente en temas tecnológicos y que en el 2026 se invertirá más.

Marcos Martínez, presidente de la BMV destacó que crece el interés en el mercado accionario mexicano, ya que llegaron más inversionistas, sobre todo con los esfuerzos de intermediarios como GBM y Actinver.

Explicó que, en cuatro años, se pasaron de 640,000 a 20 millones de cuentas con al menos inversión en una acción en el mercado bursátil.

Durante el 2025 se listaron en la BMV cinco empresas, de acuerdo con los datos del mercado bursátil.

Aeroméxico, con una oferta global, en México y Estados Unidos, recaudó 5,882 millones de pesos; Esentia con una oferta mixta, recaudó 11,592 millones de pesos y Fiemex, que listó una fibra E, captó 84,963 millones de pesos.

También llegó al mercado Fibra Next, una escisión de Fibra Uno, el fideicomiso de inversión más grande del país. La lista se complementó con la emisión de certificados bursátiles fiduciarios por 681 millones de pesos de Promecap.

Se registró también el listado de la Controladora Alpek, Grupo Nutrisa, sin oferta pública de por medio, empresas que pertenecían a Grupo Alfa.

Mercado de deuda

Se informó que se realizaron 90 emisiones de largo plazo a noviembre por un monto total de 265,788 millones de pesos, destacando las emisiones del banco BBVA, América Móvil, Banobras, el Fondo Especial Para el Financiamiento Agropecuario, la CFE, entre otros.

En lo que se refiere a la deuda de corto plazo, en la BMV se colocaron 1,294 emisiones a noviembre por 340,176 millones de pesos, principalmente por el sector automotriz y financiero.

“Se estima que en diciembre se colocarán 80 emisiones más por un total de 18,343 millones de pesos”, escribió en un reporte el centro bursátil.

La emisión de deuda de corto plazo registró un incremento del 19% respecto del mismo periodo del año anterior, mientras que la deuda de largo plazo registró una reducción del 5 por ciento.

Al referirse a los warrants, instrumentos de cobertura, en la BMV se realizaron a noviembre 1,075 emisiones por 67,707 millones de pesos y se estima que este mes se coloquen 50 instrumentos por 3,000 millones de pesos.

Banorte destacó que la emisión de bonos de largo plazo en la BMV se incrementó con la colocación de 15 bonos por 21,414 millones de pesos, un aumento de 164% respecto del mismo mes del 2024.

Los expertos del banco indicaron que los emisores adelantaron sus necesidades de financiamiento previo al cierre del año y la mejor liquidez del mercado en los primeros días de enero del 2026.

Se destacó que 76% de las emisiones fueron en bonos a tasa variable y se atribuye a que se acerca el fin del ciclo de baja de tasas de interés por parte del Banco de México.

“El refinanciamiento continuó como el principal destino de los recursos, siguiendo la tendencia de un año con poca deuda para nuevas inversiones o adquisiciones”, escribieron los expertos del área de Análisis de Banorte.

Entre los títulos o subyacentes más utilizados están NVIDIA, Mercado Libre, Amazon, Alphabeth, Meta, Delta Airlines, Uber y también Exchange Trade Fund (ETFs) del S&P 500.

Al referirse al Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), el mercado en el que se pueden comprar ETFs y empresas listadas en otros mercados, se informó que hay 3,745 títulos y que al cierre de noviembre se listaron 199 valores, de los cuales 107 fueron empresas y 92 ETFs.

El SIC ofrece títulos de empresa tan populares como Apple, NVIDIA, META, Amazon, Netflix, entre muchos títulos conocidos y ya representa más de la mitad de las operaciones diarias del mercado de renta variable en México.

Deuda sostenible

La BMV enfatizó que desde 2016, cuando se emitió el primer bono verde por el gobierno de la Ciudad de México, se han ofertado 136 bonos, 56 de ellos sustentables, 37 vinculados, 25 verdes, 17 sociales y uno azul por un total de 463,000 millones de pesos.

Este año colocaron bonos de este tipo América Móvil, la CFE, Médica Sur y Banobras por 49,299 millones de pesos; bonos vinculados por parte de Fibra Uno por 12,700 millones de pesos; bonos sociales de BBVA y FEFA por un monto de 10,496 millones de pesos, entre otros.

De acuerdo con la BMV, en el mercado bursátil que representan se operan, promedio mensual 21,356 millones de pesos, que contrastan con los 19,698 millones de pesos transaccionados en el 2024. Con eso, la BMV tiene una participación de mercado del 78%, mientras que el resto lo ostenta la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).