Precio del Cobre cerca de su máximo histórico

La cotización del cobre subió en la jornada de este miércoles y se acerca a su máximo histórico, impulsado por el temor de los mercados en la escasez de suministros y el aumento de las solicitudes de entrega amenazan con un mayor agotamiento de los inventarios.

Otro factor que motiva al alza en el precio del cobre es la esperanza de que China, principal consumidor de metales, adopte nuevas medidas de estímulo, especialmente para su maltrecho sector inmobiliario.

Los futuros del metal en el mercado de Londres apuntaron un avance de 0.86% y cotizaron en 11,566.40 dólares la tonelada métrica, tras haber tocado un máximo de 11,641.50 dólares el viernes pasado; es decir, se encuentran a tan solo 0.64% de alcanzarlo.

Por su parte, los futuros del cobre en Estados Unidos cerraron la sesión en 5.40 dólares por libra, lo que representó un incremento de 1.62%, con lo que se acerca a su máximo histórico, alcanzado el 23 julio, a 5.82 dólares, está 7.21% por debajo de dicho nivel.

Expertos de eToro aseveran que el alza es impulsada luego de que China duplicara los estímulos económicos y aumentara las reservas estadounidenses.

“La demanda de vehículos eléctricos y centros de datos está superando la oferta, mientras que los temores por los aranceles de la era Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, aumentan el acaparamiento”, apuntaron.

Según Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics, “muchos de los datos recientes de China han sido bastante malos en el sector de la construcción, por lo que no me sorprendería en absoluto que hubiera más estímulos para mantener en marcha esa parte de la economía”.

“Sigo pensando que el riesgo es al alza por el momento. Tengo la corazonada de que vamos a subir a 12,000 dólares antes de fin de año”, dijo Smith.

Acciones brillan

Las acciones de empresas mineras de cobre brillan en los distintos mercados de valores este 2025, apoyadas por la demanda y los precios altos del metal industrial.

En la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo México avanza 67.71% en el año y cotiza en 165.57 pesos. En la Bolsa de Toronto, Hudbay presenta un incremento de 116.04 por cientro.

También First Quantum Minerals gana este año 79.06% y Ero Copper tiene un incremento en el precio de sus títulos de 78.95 por ciento.

En Wall Street presentan avances. Rio Tinto y BHP Group, que cotizan en Estados Unidos, avanzan 29.64 y 23.96%, respectivamente, en lo que va del presente año.