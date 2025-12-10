Fibra Prologis adquiere 3 propiedades

Fibra Prologis, un fideicomiso inmobiliario industrial, adquirió tres inmuebles que eran propiedad de la firma estadounidense Prologis por 67.1 millones de dólares, incluidos los costos de cierre.

El Fibra dijo que las propiedades están ocupadas en su totalidad, con rentas en dólares, por clientes de las industrias de artículos deportivos, bienes de consumo y logística.

Las tres propiedades adquiridas por Prologis están en Monterrey, Toluca y Ciudad Juárez, y sumarán 540,000 pies cuadrados de área rentable.

Grupo Abra, que integra a las aerolíneas colombiana Avianca y a la brasileña Gol, buscará fortalecer la conectividad en 2026 mientras espera autorizaciones para una posible apertura al mercado bursátil de Estados Unidos y la unión con Sky como parte de su expansión, dijo el miércoles el presidente del holding.

Abra, creado en 2022 con sede en el Reino Unido y que tiene una participación estratégica en Wamos Air, con operaciones en Europa, busca con la alianza capturar eficiencias operativas, ampliar rutas y consolidar una red que le permita competir con mayor solidez frente a otros grupos regionales.

El conglomerado presentó en noviembre ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, conocida como la SEC, un borrador confidencial para una posible Oferta Pública Inicial de acciones, como parte de un plan para explorar nuevas fuentes de financiamiento para su expansión.

Starbucks ha sido demandado por Florida por cuotas de contratación supuestamente "envidiosas e ilegales" basadas en la raza, según una demanda presentada el miércoles por el Fiscal General de Florida, James Uthmeier.

La demanda alega que, desde hace cinco años hasta la fecha, la compañía ha excluido o desfavorecido a personas no pertenecientes a minorías en diversas prácticas y programas de empleo.

La denuncia también alega que Starbucks pagó a los empleados salarios diferentes según su raza. La demanda solicita sanciones civiles de 10,000 dólares por cada caso de presunta discriminación racial por parte de la compañía contra un residente de Florida, así como una indemnización por daños y perjuicios.

El colapso de Fanki, la boletera colombiana que ayer debutaría como operadora del Estadio Banorte, encendió focos rojos principalmente en Banorte, luego de que la preventa del partido México–Portugal permaneciera inoperante hasta el cierre de esta edición.

Más allá del impacto inmediato en taquilla, la falla golpea la percepción de confiabilidad en un activo estratégico que el banco convirtió en uno de sus principales activos de marca.

La Prouraduría Federal del Consumidor de Iván Escalante intervino pidiendo a la boletera informar con precisión a los aficionados, al tiempo que las redes sociales exigían solución inmediata a dicho problema.

