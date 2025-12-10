Senadores avalan en comisión la ley para garantizar libre acceso a playas

Cancún, QRoo.- La Comisión de Turismo del Senado de la República aprobó el dictamen que garantiza el acceso a las 232 Áreas Naturales Protegidas del país y a 98 millones de hectáreas del territorio nacional, además se establece que las playas del país deberán ser libres, gratuitas y accesibles.

Así lo dio a conocer el senador presidente de la Comisión de Turismo, Eugenio Segura, quien, sin embargo, aclara que la propiedad privada se respetará, pese a que se alimentó la expectativa de que se harían cambios que obligasen a los centros de hospedaje y demás concesionarios de la zona federal marítimo terrestre a modificar sus instalaciones para permitir el paso de las personas a través de sus instalaciones.

Lo dado a conocer por el senador sólo añade que donde no haya vía pública hacia una playa, el acceso será obligatorio por ley, sin embargo, la Constitución ya establece que las playas son bienes de dominio público, de uso común y no pueden ser privatizadas ni su acceso restringido.

“Estamos sustituyendo el caos por planeación técnica a través del nuevo Registro Nacional de Playas, una herramienta que por primera vez cruzará los catastros municipales con la zona federal para otorgar certeza jurídica definitiva. Donde exista propiedad privada se respetará, pero donde no haya vía pública, el acceso será obligatorio por ley”, explicó el senador por Quintana Roo Eugenio Segura.

El dictamen plantea reformas para establecer que el acceso a las playas marítimas y a la zona federal marítimo-terrestre contigua será libre, gratuito y permanente para todas las personas, sin distinción de origen, nacionalidad o condición social. Se prohíbe la imposición de cobros, cuotas o restricciones para ingresar, salvo en casos justificados por protección ambiental, seguridad pública o interés nacional.

Asimismo, se ordena crear un Registro Nacional de Playas, basado en la identificación y validación conjunta de la traza urbana, semiurbana y rural, conforme a los Programas de Desarrollo Urbano, los Programas de Ordenamiento Ecológico y los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas.

Los municipios tendrán la obligación de inscribir en sus catastros y Registros Públicos de la Propiedad los accesos a playas, garantizando su permanencia y asegurando su reconocimiento en procesos de compraventa, rectificación de límites y colindancias.

Segura destacó que este registro permitirá también fomentar nuevos destinos turísticos en diversos estados, al transparentar y mapear los accesos libres y gratuitos a las playas del país.

El dictamen fue aprobado por unanimidad por las y los senadores de la Comisión de Turismo del Senado de la República.