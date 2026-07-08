Puebla mantiene condiciones favorables para atraer inversiones en proveeduría: Sedetra

Puebla, Pue. Ante las oportunidades de inversión que se abrirán en proveeduría, Puebla mantiene condiciones favorables para la llegada de nuevas empresas, debido a su ubicación estratégica, vocación industrial y coordinación entre los gobiernos federal y estatal, factores que han permitido impulsar proyectos en sectores como el automotriz, alimentario, tecnológico y de manufactura.

Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, quien reafirmó que hay compromiso con la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las vocaciones productivas.

Mencionó que a través del Comité Promotor de Inversiones Capítulo Puebla, se tiene un espacio de coordinación entre autoridades, iniciativa privada y sectores productivos.

Destacó que el fortalecimiento de las vocaciones productivas y el impulso de iniciativas como la marca Puebla Cinco de Mayo y la estrategia Hecho en México responden a una nueva dinámica económica mundial.

Recalcó que Puebla tiene las condiciones para atraer proveedoras de todo tipo y no sólo del sector automotriz, por lo cual están trabajando con el comité promotor de inversiones.

“Las disposiciones sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es decir, que sea anual, pueden representar oportunidades no sólo para las empresas grandes sino también para las medianas y pequeñas”, destacó.

Regionalización cobrará mayor importancia

Gabriel Chedraui dijo que la regionalización cobrará mayor importancia al meter presión a Estados Unidos para que frenen sus importaciones de Asia, sobre todo chinas.

Por su parte, el titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía del gobierno federal, Carlos Alfonso Candelaria López, señaló que el portafolio de inversiones para la prosperidad compartida mantiene avances en el estado.

Lo anterior, dijo, es resultado del trabajo coordinado entre autoridades y el acompañamiento al sector empresarial.

Añadió que el Comité Promotor de Inversiones es un mecanismo para dar seguimiento a proyectos estratégicos y fortalecer el crecimiento económico regional.