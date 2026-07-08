Puebla invertirá 2,000 millones de pesos en la construcción de 4,590 viviendas durante el sexenio

Puebla, Pue. En el sexenio estatal se construirán 4,590 viviendas en dos etapas, como parte del programa “Por amor a Puebla”, por lo que se estima una inversión de 2,000 millones de pesos.

Así lo dio a conocer el director de la Comisión Estatal de Vivienda, Rafael Moreno Valle Buitrón, quien ahondó que se hizo la adquisición, preparación técnica y jurídica de los terrenos necesarios para la construcción.

Detalló que en una primera etapa se contemplan 10.63 hectáreas para 1,020 viviendas verticales y 513 horizontales o lotes para policías, cuerpos de seguridad, bomberos y personal de Protección Civil.

Mientras que, en la segunda etapa, dijo, se prevén 17.68 hectáreas para 2,384 departamentos y 623 casas solas o lotes.

Al respecto, el funcionario estatal detalló que se mantiene una mesa de trabajo permanente con las secretarías de Gobernación, Finanzas y Medio Ambiente, para que las obras se desarrollen sin contratiempos.

“Estamos trabajando en la definición de las fechas de colocación de la primera piedra, así como para el inicio de la entrega de lotes”, ahondó.

Terrenos, con validación jurídica

Moreno Valle Buitrón dejó en claro que los predios cuentan con todas las validaciones jurídicas y técnicas. Ante ello, aseguró que se tienen los proyectos ejecutivos para iniciar, por lo que solo están a la espera de que se ejecuten.

Asimismo, recalcó que, por parte del gobierno estatal se donó un predio de más de 3 hectáreas. Con ello, se inició el desarrollo de viviendas en la zona de San Miguel, al sur-poniente de la Angelópolis.

De esta forma, dijo, se alcanzó un avance de entre las 650 y 700 unidades. Estas casas se integrarán a las 45,000 contempladas por el gobierno federal en Puebla dentro del programa “Viviendas para el bienestar”.

Detalló que se firmará un convenio con el Infonavit para que policías, cuerpos de seguridad, bomberos y personal de Protección Civil sean considerados en el programa.