Grupo Bimbo invertirá 1,700 millones de pesos en Puebla para nueva planta

Puebla, Pue. El ayuntamiento de Puebla anunció que Grupo Bimbo invertirá 1,700 millones de pesos para la construcción de una nueva planta en esta ciudad, donde tiene desde hace más de tres décadas.

Así lo dio a conocer el alcalde José Chedraui Budib a través de sus redes sociales tras una reunión con directivos de la empresa, misma que tiene una planta en el parque industrial La Resurrección.

De momento, no se dio a conocer cuándo se arrancará la construcción de la planta de Bimbo y cuántos empleos generará, pero se destacó que abonará esa inversión al desarrollo económico y reafirma la confianza de las empresas en la Angelópolis.

La Secretaría de Economía y Turismo municipal prevé en el 2026 una meta de 683 millones de pesos y la generación de 2,350 empleos directos.

Proyectos de inversión

Los proyectos de inversión se presentan en comercio y vivienda, pero con las expectativas de superar el 20% de lo que hubo el año pasado.

De acuerdo a la información de la dependencia municipal, de enero a mayo, se concretaron 100 millones de pesos que representan la apertura de 1,000 negocios entre micros y pequeños principalmente.

En el caso de las inversiones aterrizadas, se dieron en el sector comercio y restaurantero, lo que también demuestra que hay oportunidades de mercado.

Con los 683 millones de pesos proyectados, se busca también la participación de otros rubros en la cadena de proveedores.

Para el municipio, el desarrollo económico es prioritario, por ello en materia de trámites hacen una simplificación para aumentar las posibilidades de anclar nuevas inversiones.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Economía y Turismo municipal, Jaime Oropeza Casas, explicó que hay una carpeta de proyectos, la cual van engrosando con aquellos que son factibles a corto plazo, debido al periodo de gestión.

Consideró que no ve complicaciones para lograr los 32 proyectos que representan la inversión mencionada para este 2026, lo que marca un precedente.