México recibió en enero 3.9% más divisas turísticas por unos 3,477 millones de dólares

Buen inicio de año en el turismo internacional. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que durante enero del presente año México recibió divisas turísticas por 3,477.2 millones de dólares, lo que representó un incremento de 3.9% relación a igual mes del 2025.

Además, llegaron cuatro millones 287,586 turistas internacionales, 8.6% más en comparación anual.

En su reporte, el Inegi difundió ahora que los turistas internacionales se dividen en turistas no fronterizos y turistas fronterizos (hasta diciembre del año pasado eran: turistas de internación y turistas fronterizos). En los primeros se incluyen a quienes entran al país vía aérea y vía terrestre.

Como nueva información de los turistas no fronterizos (dos millones 429,745) se precisó que 51.8% fueron mujeres (un millón 258 628) y 48.2% hombres (un millón 171,117).

Debido a que en el segmento anterior se incluye a los turistas que llegan vía aérea y que representan el 82.2% del total de divisa, a partir de este reporte de Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) se incluye mayor información para entender su comportamiento:

El principal motivo de visita de las y los turistas no fronterizos que entraron al país durante enero de 2026 fue vacaciones, recreo u ocio, con un millón 800,608 entradas (74.1 %). En segundo lugar, se ubicó la visita a familiares o amistades, con 530,608 entradas (21.8 %). Siguió motivos profesionales o de negocios, con 71,313 (2.9 %).

Respecto al país de residencia, la mayoría de las y los turistas no fronterizos que viajaron a México provino de Estados Unidos de América, con un millón 435,485 entradas (59.1 %), de América del Sur e islas del Caribe, con 351,615 (14.5 %) y de Canadá, con 281,038 (11.6 %). En menor proporción se registraron llegadas de residentes de América Central (136,870), de Europa (132,479), de Asia (51,476) y el resto correspondió a residentes de otras regiones.

“El año comienza con el pie derecho en materia turística, con crecimientos interanuales en todos los indicadores. Por su parte, si bien el saldo de la Balanza Turística sigue siendo superitario, su crecimiento sigue limitado debido, en buena medida, al importante gasto de los viajes al interior”, refirió el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún, dirigido por Francisco Madrid.