El T-MEC no es importante para EU: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que el Tratado Comercial con Canadá y México (TMEC) es importante para México y Canadá, pero no para Estados Unidos.

“No me importa, la verdad es que no quiero hacerlo. Prefiero ser independiente”, respondió Trump a la pregunta de si estaba dispuesto a renovar el tratado comercial en una entrevista en Fox News.

“México nos necesita, Canadá nos necesita. Nosotros no necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. No es importante para nosotros”, agregó el mandatario.

En 2026, Estados Unidos, Canadá y México tienen previsto realizar una revisión del T-MEC, que podría derivar en su modificación o eliminación gradual. Esta revisión es la primera de su tipo en un Tratado de Libre Comercio (TLC) estadounidense.

“Lo que nosotros estamos buscando son mejores condiciones para México y que no vaya a haber un nuevo arancel, que ya no haya sorpresas de nuevos aranceles en este nuevo marco que existe para dar garantías a los inversionistas”, comentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como una primera reacción a los comentarios de Trump.

México y Canadá son los principales socios comerciales de Estados Unidos, acumulando ambos 29% de todo el comercio de productos que realiza Estados Unidos, 16.5% con México y 12.5% con Canadá, manteniendo una diversificada y profunda integración económica, de acuerdo con datos de enero a mayo del año actual.

Simultáneamente, del comercio de partes automotrices (exportaciones más importaciones) de Estados Unidos con todo el mundo en los cinco primeros meses de 2026, por 112,652 millones de dólares, 61.3% lo realizó con México y Canadá.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 con una vigencia inicial de 16 años, hasta 2036. Cada seis años se revisa. Si no hay consenso, el tratado sigue activo, pero expirará automáticamente en 2036 si no se renueva. Si todas las partes pactan continuarlo, permanecerá vigente por otros 16 años. Si una parte no confirma su deseo de extender el plazo del acuerdo por otro período de 16 años, las partes llevarán a cabo una revisión conjunta del acuerdo cada año durante la década pendiente.

En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, antecesor del T-MEC) y otros acuerdos de libre comercio de Estados Unidos, así como en el propuesto Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), Estados Unidos negoció medidas para reducir los aranceles y promover la integración económica con y entre sus socios comerciales.

Durante la renegociación del TLCAN, que dio lugar al T-MEC, la administración de Trump llegó inicialmente a un acuerdo bilateral preliminar de principio con México, lo que llevó a los observadores a preguntarse si las negociaciones finales podrían dar lugar a dos acuerdos bilaterales distintos. Finalmente, los tres países negociaron el T-MEC como un acuerdo trilateral.