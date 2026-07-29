Kia anuncia inversión de 649 millones de dólares en México para producir su auto eléctrico EV3

La automotriz Kia anunció una inversión de 649 millones de dólares en México para impulsar la producción de vehículos eléctricos, fortalecer sus capacidades industriales y desarrollar proyectos de sostenibilidad, una decisión que el gobierno federal calificó como una muestra de confianza en el país y un avance para los objetivos del Plan México.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la inversión se ejecutará entre 2026 y 2028 y permitirá que, por primera vez, un vehículo eléctrico de la marca se fabrique en territorio mexicano.

"Es una gran noticia porque nos permite producir en México un vehículo eléctrico con una serie de características muy avanzadas y muy competitivo", afirmó el funcionario.

Explicó que la nueva línea de producción comenzará operaciones el 4 de agosto en la planta de Kia ubicada en Pesquería, Nuevo León, donde actualmente se ensambla ese modelo en Corea del Sur.

Detalló que el proyecto generará 500 nuevos empleos durante este año y 1,500 empleos directos adicionales entre 2027 y 2030.

Además, destacó que el vehículo tendrá un contenido nacional cercano al 27% desde el inicio de su producción, porcentaje que irá incrementándose conforme avance el proyecto.

Kia fabricará el EV3 en México

El presidente de Kia México, Young Sam Kim, aseguró que la empresa continuará siendo un socio estratégico del país y que las inversiones presentadas están alineadas con el Plan México.

"Reafirmo hoy nuestra promesa: Kia México será su socio más estratégico y confiable para hacer realidad la prosperidad compartida", expresó.

Por su parte, el director comercial de Kia México, Horacio Chávez, anunció que el Kia EV3 será el primer vehículo totalmente eléctrico producido y comercializado por la empresa en México.

"Por primera vez en nuestra historia produciremos y comercializaremos en México un vehículo totalmente eléctrico. Esta apuesta se materializa con el Kia EV3, que será orgullosamente hecho en México", afirmó.

Infraestructura de carga

Horacio Chávez explicó que el proyecto no se limita a fabricar automóviles eléctricos, sino que incluye el desarrollo de un ecosistema para facilitar su adopción.

Entre las acciones previstas se encuentran:

Instalación de soluciones de carga para hogares y espacios públicos.

Servicios de asistencia para usuarios de vehículos eléctricos.

Sistemas de carga móvil vehículo a vehículo para atender emergencias por falta de batería.

La directora de Administración de Kia México, Marianela Calderón, señaló que parte de la inversión estará destinada a proyectos ambientales y de sostenibilidad.

Informó que la empresa construye un parque solar de 2 megawatts, con planes para ampliarlo a 8 megawatts hacia 2030, cuya generación equivaldrá al consumo anual de más de 4,000 hogares mexicanos.

Asimismo, anunció la construcción de una segunda planta para el reciclaje de aguas residuales que permitirá reutilizar aproximadamente 1,050 metros cúbicos diarios, equivalente a cerca del 70% del agua tratada utilizada por la planta, volumen comparable con el consumo de más de 2,000 viviendas.

Confianza e impulso a la electromovilidad

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el anuncio al considerar que la inversión refleja la confianza de la empresa en México y fortalece la estrategia nacional para impulsar la electromovilidad.

También, la presidenta destacó que el proyecto incorpora el desarrollo de estaciones y redes de carga para vehículos eléctricos, elemento que consideró indispensable para ampliar el uso de este tipo de tecnologías.