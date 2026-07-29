Ebrard asegura que México mantiene una posición preferencial frente a EU tras dichos de Trump

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México mantiene una posición comercial preferencial frente a Estados Unidos, pese a los nuevos esquemas arancelarios impulsados por el presidente Donald Trump, y adelantó que el gobierno mexicano buscará consolidar esa ventaja durante una ronda de negociaciones programada para la primera semana de septiembre en Washington, D.C.

Luego de preguntarle sobre las declaraciones de Trump respecto a que Estados Unidos no requiere del Tratado como México y Canadá, el funcionario sostuvo que “tú revisas los resultados de las negociaciones o conversaciones de Estados Unidos con el conjunto de países con los que mantiene comercio, México ha logrado hasta ahora una posición preferencial".

Destacó además que México es actualmente el principal socio comercial y el mayor comprador de productos estadounidenses, por encima de otras economías.

"Somos el país que más le compra a Estados Unidos. Nadie le compra más a Estados Unidos que México", subrayó.

Preparan negociación decisiva para septiembre

El titular de Economía informó que la siguiente ronda de conversaciones con autoridades estadounidenses se realizará durante la primera semana de septiembre en Washington, una vez que concluya la publicación de los resultados de las investigaciones comerciales emprendidas por Estados Unidos bajo la Sección 301.

Además, explicó que la primera fase de esas investigaciones abarcó a 60 países y no modificó la posición comercial de México, mientras que una segunda etapa, enfocada en casos de capacidad excedente de producción, incluirá a 16 países y será dada a conocer durante la primera semana de agosto.

"Lo que queremos lograr es que la posición de México siempre sea preferencial respecto a cualquier otro país", señaló.

Añadió que septiembre será un momento clave para "abordar, aterrizar o cerrar muchos acuerdos" con el gobierno estadounidense, una vez conocido el tratamiento que recibirán las demás economías.

Buscarán reducir aranceles al acero mexicano

Uno de los principales temas de la negociación será el comercio de acero, pues recordó que actualmente las exportaciones mexicanas enfrentan un arancel de 50%, aunque insistió en que México cuenta con argumentos para recibir un trato diferenciado.

"Lo que hemos planteado es que nos den un trato parecido al que le está dando Reino Unido, que es una tasa de alrededor del 10%", explicó.

Argumentó que México ha realizado inversiones para fortalecer la producción nacional de acero y reducir la dependencia de importaciones, particularmente mediante procesos de fundición realizados en territorio mexicano.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, si bien Estados Unidos está redefiniendo las reglas del comercio internacional para fortalecer su producción nacional, México trabaja para obtener las mejores condiciones posibles dentro de esa nueva realidad.

La mandataria destacó que la estrategia no depende únicamente de la relación comercial con Estados Unidos, sino también del impulso al Plan México, orientado a incrementar la inversión productiva, fortalecer el mercado interno y diversificar las exportaciones.