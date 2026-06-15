Turismo no despega en el Caribe mexicano pese al Mundial 2026; ocupación hotelera por debajo del 60%

Cancún, Quintana Roo.- El inicio del Mundial de Futbol 2026 no ha generado el repunte turístico que se esperaba en el Caribe Mexicano. La ocupación hotelera en el estado se mantiene por debajo del 60%, muy por debajo de las expectativas generadas por el evento.

Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, reconoció que existía una percepción optimista de que el torneo traería un beneficio importante, pero esto no se ha materializado.

"Había una percepción de que iba a haber un beneficio importante para el destino, pero los reacomodos de las aerolíneas estadounidenses han sido determinantes. Han privilegiado rutas internas en Estados Unidos, nuestro principal mercado, y eso ha reducido significativamente los asientos disponibles hacia Cancún", explicó.

De acuerdo con el líder hotelero, aerolíneas como American Airlines y United Airlines reubicaron capacidad hacia vuelos domésticos durante junio, mes clave del arranque del Mundial.

Aun así, De la Peña señaló que todavía restan varias semanas de competencia y no descarta un repunte, ya que las reservaciones para el resto del verano se ubican entre el 65% y 70%.

Por su parte, Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sustentable (STARC), informó que ya se tiene contabilizada una reducción de 900 mil asientos de avión desde Estados Unidos hacia Cancún para la temporada de verano 2026.

Consideró que se elevaron demasiado las expectativas en torno al impacto turístico del Mundial. Citó un estudio de la consultora Deloitte titulado "Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades de negocios", que ofrece una visión mucho más moderada que las proyecciones del gobierno federal.

Según el documento, el máximo de turistas internacionales que se espera que lleguen a México durante el torneo es de poco más de 800,000. De estos, las estimaciones más realistas apuntan a solo 280,000 turistas extranjeros, además de 556,000 mexicanos que se desplazarán a las sedes de los partidos.

El estudio compara el comportamiento de los tres Mundiales anteriores: Rusia 2018 atrajo 2.9 millones de visitantes internacionales, mientras que Brasil 2014 y Qatar 2022 apenas superaron el millón cada uno.

Deloitte subraya que no todos los partidos tienen el mismo impacto: solo los duelos de mayor atractivo (según ranking FIFA, valor de plantillas y fase del torneo) concentran el mayor flujo de aficionados extranjeros, estancias más largas y mayor gasto.

Estas cifras contrastan fuertemente con las estimaciones oficiales. El gobierno federal llegó a proyectar hasta 5 millones de visitantes a nivel nacional.

En Quintana Roo, la Secretaría de Turismo estatal estimó que al menos el 40% de los turistas internacionales (unos 2 millones) llegarían a través del Aeropuerto Internacional de Cancún, y que al menos un millón se hospedaría en los resorts del Caribe mexicano durante el torneo.