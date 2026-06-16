Analizan si temblores en Cancún obligan a endurecer las normas de construcción

Cancún, Quintana Roo.- Los dos temblores registrados recientemente en Cancún mantienen en alerta a las autoridades de Protección Civil, quienes ya analizan si estos eventos dejan de ser casos aislados y requieren cambios en el Reglamento de Construcción del municipio.

Antonio de Jesús Riveroll Ribbón, director de Protección Civil de Benito Juárez, informó que se encuentra en conversaciones con la Coordinación Nacional de Protección Civil para establecer mesas de trabajo y definir el tipo de alertamiento que se aplicará en la zona.

“Estamos en pláticas con la coordinación nacional para ver qué tipo de alertamiento podemos tener en Cancún”, explicó.

El funcionario confirmó que el sismo del lunes 15 de junio dejó saldo blanco, sin daños reportados. Sin embargo, recomendó a la población revisar sus viviendas para detectar posibles grietas, fisuras o daños en columnas, vigas y muros, especialmente en los pisos altos de edificios donde las vibraciones se perciben con mayor intensidad.

Aunque el Reglamento de Construcción actual ya incluye algunos criterios de diseño sísmico, la región se considera de bajo riesgo. Cualquier modificación se enfocaría principalmente en nuevas obras y dependerá de los estudios técnicos que realicen los expertos.

Por su parte, la presidenta municipal Ana Patricia Peralta anunció que se actualizará el Reglamento de Construcción con lineamientos sísmicos más estrictos.

“Estamos trabajando con colegios de ingenieros y arquitectos para incluir un apartado especial de acciones preventivas en materia estructural”, señaló.

Estas nuevas disposiciones aplicarán a los proyectos futuros y buscarán reforzar la seguridad de las construcciones ante la posibilidad de que los temblores se vuelvan más frecuentes en la zona.