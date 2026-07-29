PepsiCo niega indicios de extorsión tras incendio en su centro de distribución en Matamoros

PepsiCo México aseguró que, hasta el momento, no ha identificado antecedentes de amenazas o intentos de extorsión relacionados con el incendio registrado en su centro de distribución ubicado en Matamoros, Tamaulipas, mientras colabora con las autoridades para esclarecer las causas del siniestro.

A través de un comunicado, la empresa aseguró que el incidente no dejó personas lesionadas ni fallecidas y precisó que las investigaciones continúan para determinar el origen de lo ocurrido.

"Ante versiones que circulan en algunos medios de comunicación, aclaramos que, al momento, no hemos identificado antecedentes de amenazas o intentos de extorsión que hayan precedido este evento", expuso la refresquera.

La empresa reiteró además su compromiso con la seguridad de sus colaboradores y de la comunidad, al tiempo que afirmó que mantendrá sus operaciones en el estado de Tamaulipas.

De acuerdo con reportes de medios locales, 57 vehículos de reparto resultaron dañados tras el incendio ocurrido en su centro de distribución en la madrugada de este lunes 27 de julio.

El incendio fue controlado con el apoyo de elementos de distintas instituciones, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas de las instalaciones, se difundió.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició una investigación para determinar si el fuego fue provocado o se trató de un accidente.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer la causa oficial del incendio y Pepsico México insistió en que continúa colaborando con las investigaciones.