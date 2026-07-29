El oro subió luego que la Fed dejó la tasa de interés sin cambios

El oro borró las pérdidas iniciales y subió casi 2% el miércoles, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo estables las tasas de interés de referencia, lo que provocó una caída del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras los mercados asimilaban las declaraciones del presidente Kevin Warsh.

El oro al contado subió 1.9% a 4,101.99 dólares por onza, tras alcanzar anteriormente su nivel más alto desde el 23 de julio, a 4,116.26 dólares. Los futuros del oro estadounidense para agosto cerraron con una baja de 0.1%, a 4,036.30 dólares.

La Fed mantuvo estables las tasas de interés. El miércoles, tras la decisión sobre las tasas, el dólar cayó frente al euro, abaratando el oro para los compradores extranjeros, mientras que la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, de referencia en el mercado, redujo las ganancias iniciales.

Tai Wong, operador independiente de metales, afirmó que el banco central estadounidense no tiene un “objetivo blando” más alto para la inflación y está decidido a cumplir su objetivo de larga data del 2% a pesar de mantener las tasas sin cambios en medio de elevados índices de inflación.

“El segmento largo del mercado de bonos está entrando en pánico y arrastrando las acciones a la baja al cierre. El temor a la inflación está ayudando al oro a tener un mejor desempeño”, agregó Wong, citando la propiedad tradicional del oro como cobertura contra la inflación.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores ahora ven 64% de probabilidad de una subida de tasas en septiembre, en comparación con el 81% que se veía antes del comunicado de política monetaria.

Los inversionistas esperan los datos de gastos de consumo personal de Estados Unidos de junio, que se publicarán el jueves, para obtener más información sobre la política monetaria.

Mientras tanto, se espera que el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón mantengan las tasas de interés sin cambios esta semana, como lo hizo la Reserva Federal de Estados Unidos y adviertan sobre la creciente presión inflacionaria derivada de la guerra en Medio Oriente.

La plata al contado subió 3.2% hasta los 58.96 dólares por onza, el platino 1.9% hasta los 1,636.10 dólares y el paladio 1% a 1,281.75 dólares.

El cobre bajó el miércoles ante los indicios de que la escasez de oferta en China podría aliviarse, mientras que el aluminio subió como reacción a la reanudación de los combates en Medio Oriente.

El contrato referencial del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó 0.7%, a 13,581.50 dólares por tonelada, estuvo arriba del promedio móvil de 50 días, que le proporcionaba soporte a 13,575 dólares.

El aluminio ganó 0.8%, a 3,173 dólares por tonelada, debido a que se intensificaron las tensiones en Medio Oriente, avivando las preocupaciones sobre el suministro de metales procedentes de la región del golfo Pérsico e impulsando al alza los precios del petróleo.