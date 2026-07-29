Apple reportaría buenos resultados en el segundo trimestre

Los resultados trimestrales de las empresas conocidas cono las Siete Magníficas continúan. Este jueves es el turno de Apple, la empresa fabricante del iPhone, y los expertos anticipan que las cifras estarán en línea o ligeramente por encima de las estimaciones.

El mercado estima que sus ingresos totales alcancen entre 108,100 millones y 108,790 millones de dólares, lo que representaría un incremento aproximado del 15.7 al 17% interanual.

En cuanto a las ganancias por acción se prevé 1.88 dólares, reflejando un crecimiento del 19.8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, en el margen bruto se proyecta una ligera desaceleración hasta el 47.9% (frente al 49.3% del trimestre previo), presionada por los altos costos de producción.

En cuanto a las ventas de iPhone, las expectativas se ubican en torno a los 53,000 millones de dólares. Representa un crecimiento proyectado de hasta 20.8%, lo que marcaría el mejor desempeño para un trimestre de junio desde 2021.

Los inversionistas medirán si el enfoque de Apple hacia una inteligencia artificial integrada en dispositivos (Apple Intelligence) convence más al mercado que las masivas inversiones en infraestructura que realizan sus competidores tecnológicos.

Los analistas de Barclays esperan que las cifras del trimestre de junio estén en línea con lo esperado o que sean ligeramente mejores.

“En las ventas de iPhone, aunque se prevé que se vendan menos unidades en el corto plazo, el aumento en los precios promedio ayudará a que los ingresos totales de Apple se mantengan estables”, escribieron.

Los expertos advierten que la línea del iPhone 18 podría ser unos 200 dólares más cara debido al alto costo de las memorias, lo que podría reducir la cantidad de teléfonos vendidos. En el mercado en China, tras dos trimestres muy fuertes, se espera que las ventas crezcan un 20% interanual en septiembre.

Por segundo día consecutivo el valor de mercado de Apple superó los 5 billones de dólares, pero nuevamente quedó por debajo de eso.