MLS logra cuarto triunfo sobre Liga MX en Juego de Estrellas

La Major League Soccer (MLS) registró su cuarto triunfo sobre la Liga MX en el Juego de Estrellas entre ambos, una tradición que nació en 2021.

Esta fue la quinta edición del All-Star Game y el historial creció a favor del combinado de la liga de Estados Unidos con cuatro triunfos: 2021, 2022, 2025 y 2026. La única victoria para el selectivo de México seguirá siendo la de 2024.

La edición 2026 se disputó en el Bank of America Stadium de Charlotte. La MLS se impuso 4-3 con una sobresaliente actuación de Son Heung-min, capitán de la selección de Corea del Sur y delantero estrella de Los Ángeles FC.

Sonny, como apodan al asiático, marcó un doblete en el primer tiempo para vencer a Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna. Ambos fueron parte de la reciente Copa del Mundo de la FIFA en Norteamérica, aunque Son sí jugó y Acevedo fue suplente.

El español Carles Gil, mediocampista de New England Revolution, asistió a Son en ambas anotaciones, que ocurrieron antes del minuto 25.

La Liga MX había tomado ventaja gracias a un cabezazo de Luis Rey, defensa de Chivas, tras pase a balón parado de Juan Brunetta, mediocampista de Tigres. Eso ocurrió apenas al minuto 9.

Pero la MLS respondió casi de manera inmediata con el doblete de Son Heung-min y el danés Philip Zinckernagel, del Chicago Fire, puso el 3-1 antes de la pausa del medio tiempo.

El combinado mexicano intentó reponerse con el ingreso de jugadores como Salomón Rondón, José Paradela y ‘Charly’ Rodríguez en la segunda mitad. Justamente el delantero venezolano, que pertenece a Pachuca, puso el 3-2 al minuto 55.

Pero la MLS volvió a dar un golpe de autoridad con la anotación del brasileño Evander, de Cincinnati FC, casi de manera inmediata. Ocurrió al 58’ para vencer, esta vez, al portero Carlos Moreno, de Pachuca.

La séptima y última anotación fue por parte de José Paradela, que el fin de semana anotó dos de los tres goles con los que Cruz Azul derrotó a Toluca (3-1) en el Campeón de Campeones de la Liga MX. Esta vez no pudo evitar la derrota.

El marcador finalizó 4-3 en favor de la MLS, que además de Son Heung-min convocó a figuras como Thomas Muller y Denis Bouanga para este partido.

Sus grandes ausencias fueron los recientes finalistas del Mundial con Argentina, Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes militan en el Inter Miami pero recibieron permiso especial para ausentarse del All-Star para tener vacaciones.

La Liga MX, por su parte, registró 10 bajas previo a este compromiso. Las más relevantes fueron las de Gilberto Mora, la joya de la Selección Mexicana en el Mundial, y los experimentados porteros Keylor Navas (Pumas) y Nahuel Guzmán (Tigres).

Los convocados por Antonio Mohamed para el Juego de Estrellas, así como el propio entrenador argentino, deberán reportar con sus clubes de cara a la Jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, que comienza este viernes.

Esta semana significó el inicio de una semana de intensa actividad entre clubes mexicanos y estadounidenses. Además del Campeón de Campeones en Los Ángeles y el Juego de Estrellas en Charlotte, a partir del 4 de agosto se disputará la Leagues Cup.

Todos los resultados del Juego de Estrellas Liga Mx vs MLS:

2021 (Los Ángeles)

Ganó MLS 3-2 en penales (1-1 en tiempo regular)

2022 (Minnesota)

Ganó MLS 2-1

2024 (Columbus)

Ganó Liga MX 4-1

2025 (Austin)

Ganó MLS 3-1

2026 (Charlotte)

Ganó MLS 4-3