México pelea a EU liderazgo en portafolio global de PepsiCo; empresa apuntala planta productiva en nuestro país

El presidente y director general de PepsiCo Alimentos México, Isaías Martínez, aseguró que están ‘apostando contundentemente’ por el crecimiento en México y buscan convertirse en la operación más grande de la multinacional a nivel mundial.

“Somos la segunda operación más grande para PepsiCo en el mundo… Imagínate, la segunda entre 200 (países). Somos una compañía de más de 90,000 millones de dólares y México ocupa el segundo lugar, estamos realmente trabajando para ser el número uno”, sostuvo.

El mayor mercado para la empresa es Estados Unidos.

En entrevista, tras inaugurar la planta Sabritas en Celaya, Guanajuato, el directivo explicó que ven grandes oportunidades para seguir expandiéndose ante el fuerte crecimiento económico que se espera en México.

Como parte de esta apuesta, la empresa mantiene una inversión de 2,000 millones de dólares que se ejecutará hasta 2028, una de las más grandes realizadas en sus más de 115 años de operación en el país.

A la fecha, se ha ejecutado el 24% de la inversión total anunciada. El mayor porcentaje ha destinado a la construcción de la nueva planta en Celaya, la cual requirió recursos por 467 millones de dólares.

Adicionalmente, PepsiCo invierte en la construcción de un gran centro de distribución en Monterrey, Nuevo León, así como también en proyectos de tecnología, desarrollo digital, automatización y en el crecimiento de su flota de vehículos eléctricos, que ya suma 1,500 unidades.

“Estamos contundentemente apostando por el crecimiento en México en los próximos años”, aseguró el presidente y director general de la empresa.

PepsiCo Alimentos México es la división del negocio de botanas, galletas y productos de avena, que produce y comercializa la empresa bajo las marcas Sabritas, Gamesa y Quaker.

Isaías Martínez explicó que entre las principales apuestas en el mercado mexicano están seguir conectando fuertemente con los consumidores, así como mejorar la calidad y el valor nutricional de sus productos.

Al mismo tiempo, la compañía se enfocará en innovar para atender nuevas ocasiones de consumo y estilos de vida.

Otro pilar es seguir desarrollando el negocio de galletas para ofrecer opciones convenientes, con mayor contenido de fibra, proteína y otros beneficios funcionales, sin sacrificar el sabor.

El directivo destacó que también buscan estar presentes en distintos momentos de consumo, tanto en la calle como en espacios abiertos y en el hogar, donde se preparan sus botanas. Como ejemplo, mencionó “los Dorilocos, que ahora se han puesto de moda”.

Sobre las oportunidades que representa el Mundial de Fútbol, destacó que Sabritas, como patrocinador oficial a nivel global del evento deportivo, lo aprovechará como otro gran momento para conectar con los consumidores.

“A nivel mundial lo que estamos haciendo es crecer nuestro portafolio a través de este momento muy especial que todos vamos a vivir”, puntualizó.

El director general de PepsiCo Alimentos México explicó que la compañía apuesta por un futuro con oportunidades para fomentar el desarrollo y el bienestar en las comunidades donde opera, siendo responsables con el planeta.

Hoy, las 15 plantas que tienen en el país operan con tecnología avanzada para lograr un uso responsable de agua, de la energía eléctrica, además, de la inversión para aumentar su flota de vehículos eléctricos para la distribución de sus productos.