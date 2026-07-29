La Fed dejó la tasa de interés sin cambios y los mercados cayeron

El mercado de valores estadounidense profundizó el tono negativo de la jornada del miércoles, ante aumento de tensiones en Medio Oriente, renovadas perspectivas monetarias y expectativas sobre el sector tecnológico.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió 2.18, a 51,594.86 unidades, el S&P 500 bajó 1.51% a 7,316.40 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite retrocedió 1.74% a 24,442.94 enteros.

El Nasdaq cayó por sexta ocasión consecutiva y marcó su peor puntaje desde el 23 de abril. El Dow y el S&P 500 perdieron terreno por primera vez en cuatro días, registrando mínimos de cinco y seis semanas, respectivamente.

Los inversionistas incorporaron que el presidente estadounidense Donald Trump declaró que su país atacará “con contundencia” a Irán tras un intento de ofensiva del país asiático contra instalaciones americanas en Jordania.

Los portafolios también tomaron en cuenta que la Reserva Federal cumplió lo esperado al mantener las tasas de interés de referencia sin cambios, en una decisión donde tres integrantes del regulador votaron por aumentar la tasa de interés.

Esta es la primera ocasión en una década que tres integrantes del Federal Open Market Committee (FOMC) votaron en el mismo sentido y con la misma magnitud para oponerse a la decisión de política monetaria y pedir alza de tasa.

Ahora la mayoría de los participantes del mercado apuesta por al menos un aumento de 25 puntos base, posiblemente en la reunión de septiembre, de acuerdo con datos de futuros de las tasas en el mercado electrónico CME.

Del lado corporativo, las cotizaciones asimilaron que los resultados de la automotriz Ford y de la firma de consumo Procter & Gamble fueron mejores a lo previsto, mientras que los de la tecnológica surcoreana SK Hynix, recientemente listada en Estados Unidos, decepcionaron lo previsto.

Además, los operadores estuvieron a la expectativa de los resultados, tras el cierre, de Microsoft y Meta.

Al final del día, con base en las emisoras del S&P, energía, consumo básico y comunicaciones fueron los únicos con ganancias, mientras que industriales, tecnológicas y financieras presentaron las mayores minusvalías.

Primera baja en cuatro días

Las bolsas de valores de México agudizaron el tono negativo de la jornada del miércoles, ante incertidumbre internacional que opacó la revisión de reportes trimestrales locales.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 1.23% a 66,479.89 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucioanml de valoeres Biva, bajó 1.36% a 1,343.69 enteros. Los indicadores presentaron su primer descenso en cuatro días de intercambios.

Trascendió durante la jornada que las llamadas de la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo estadounidense Donald Trump han ayudado a que el país obtenga un trato comercial preferencial con el país vecino del norte, dijo Marcelo Ebrard, el secretario de Economía de México y quien está al frente del equipo negociador mexicano en materia comercial.