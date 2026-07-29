Acciones de SpaceX pierden 44% desde su precio máximo

Los vendedores en corto están sufriendo grandes pérdidas en 2026, que en conjunto superan los 200,000 millones de dólares, pero muchos siguen apostando en contra de los líderes en IA, según datos de S3 Partners.

SpaceX se ha convertido en el objetivo más disputado en ese mercado. Los inversionistas bajistas han apostado más de 26,000 millones de dólares contra la compañía de cohetes e inteligencia artificial de Elon Musk , lo que representa el 35% del total de acciones negociables de SpaceX, a pesar de que supone una pequeña parte de la capitalización bursátil de la compañía, que asciende a 1.5 billones de dólares.

Las acciones de Space X bajaron el miércoles 3.32% a 112.55 dólares cada una. Desde su precio máximo de 201 dólares ha perdido cerca de 44.23 por ciento.

Los inversionistas que apostaron en contra de SpaceX han obtenido casi 7,300 millones de dólares en beneficios por valoración a precios de mercado desde la salida a Bolsa récord de la compañía el mes pasado, lo que la convierte en el segundo objetivo de venta en corto más rentable del año, por detrás de Tesla, cuyas posiciones cortas han generado casi 9,100 millones de dólares.

El escepticismo ha persistido incluso después de que SpaceX consiguiera una inclusión acelerada en el Nasdaq 100 y otros índices importantes, una medida que obligó a Nasdaq, FTSE Russell y CRSP a ajustar sus normas antes de la oferta.

Atentos a su reporte

SpaceX presentará sus resultados trimestrales el 4 de agosto, seguidos dos días después por el vencimiento de su primer período de restricción de venta de acciones, momento en el que los accionistas que participaron antes de su OPI podrán vender.

Las acciones ya han caído casi 15% desde su precio de cotización, y este período de restricción podría generar una mayor volatilidad.

Musk ha rechazado las posturas pesimistas. Advirtió en las redes sociales que “la probabilidad de supervivencia de las empresas que mantienen una posición corta significativa en SpaceX a lo largo del tiempo es muy baja”.

El comentario se hace eco de su larga disputa con los bajistas de Tesla, incluyendo su advertencia de 2018 de que los bajistas tenían “unas tres semanas antes de que su posición corta explotara” y su afirmación de 2024 de que los bajistas “serán aniquilados” una vez que Tesla alcance la autonomía total a gran escala.