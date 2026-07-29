Consulta telecomunicaciones

Con razón la Cámara de Radio y Televisión califica como ambiguos y que dan lugar a la discrecionalidad los lineamientos expuestos por Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, pues, como se dijo el pasado viernes en este espacio, será la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones la que decidirá que propuestas incorpora a un reglamento que ya está escrito.

Se subrayó que los medios tendrán que diferenciar para el público entre información y advierte que está prohibida la información falsa o descontextualizada, lo cual, por supuesto también lo decidirá el Gobierno, igual que decidirá las sanciones.

Así las cosas, quizá vale la pena recordar lo dicho por Alejandro Maldonado, relator especial de la ONU para la libertad de expresión y opinión: “la censura ha adquirido otras formas, como castigar con brutales campañas de desprestigio; pero ya muchos gobiernos del mundo te dicen: habla, pero atente a las consecuencias, vas a caminar entre las minas y alguna te explotará”.

Adaptar sistemas de pensiones

En San José, Costa Rica, una organización que analiza los sistemas pensionarios de todos los países planteó que los sistemas de pensiones deben adaptarse a la nueva realidad demográfica, lo cual, entre otras naciones, es un desafío para el sistema de pensiones de México.

Recordó que, en el siglo pasado, cuando se crearon los sistemas de pensiones, la expectativa de vida era corta. En México, en los años cuarenta cuando se creó el sistema de pensiones, la expectativa de vida era de 43 años, hoy es de 75 años.

Las pensiones, explica no fueron diseñadas como un seguro de longevidad, sino sólo un ingreso garantizado para la vejez. El desafío es que si no se ahorra más y por más tiempo, llegará el momento en que será financieramente inviable que la población cada vez menor de jóvenes, sostenga a una mayoría envejecida.

Incendio de pozo en Veracruz

No es por intrigar, pero los habitantes de la comunidad Guadalupe-Jabón en Veracruz bloquearon el paso de trabajadores de Pemex para exigir una solución para apagar el incendio de cuatro meses en un pozo petrolero.

Se quejan que el incendio del Pozo Krem-1 que se inició el 5 de marzo pasado, contamina el ambiente y el agua, daña su salud, destruye cultivos y causado la muerte de ganado, sin que los trabajadores de Pemex hayan podido tapar la fuga que provocó el incendio.

Aunque uno desconozca si otras empresas petroleras, en cualquier otro país, dejarían que el incendio de un pozo durara tantas semanas. Como sea, pero uno se queda con la percepción de que algo no marcha en la operación de Pemex, pues los “incidentes” parecen multiplicarse.

Notas en Remolino

Es un hecho que innumerables grupos quieren intervenir en la UNAM, aprovechando la crisis creada por el problema de los exámenes. El hecho es que, como lo sabe bien la Presidenta Sheinbaum, si la dejan, la comunidad universitaria siempre resuelve sus crisis y sale de ellas con su autonomía fortalecida … Si repasa los detalles del monitoreo de 73 noticieros y programas de radio y televisión desde 2026 hasta las elecciones de 2027, se queda con la impresión de que el INE practica nado sincronizado con el Gobierno que acaba de anunciar sus lineamientos para el derecho de las audiencias … Javier May, gobernador de Tabasco, anunció que no renunciará anticipadamente, pero sí que en 2030, al término de su mandato, se retirará de la política … Anunciaron la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la República un programa conjunto de capacitación de sus funcionarios … Roger Wolfe, poeta y ensayista británico dejó esta reflexión: “Tienes derecho a expresar libremente todo aquello que te está permitido decir” …