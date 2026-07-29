Crudo se disparó ante ataques en Medio Oriente

Los precios del petróleo subieron alrededor de 7% el miércoles, ya que se reanudaron los ataques aéreos en Medio Oriente, lo que aumentó la preocupación por la disminución de la oferta, dado que los datos del gobierno estadounidense mostraron que los inventarios nacionales de crudo cayeron a su nivel más bajo en varios años.

Los futuros del Brent cerraron con una subida de 6.65 dólares, o 7.91%, hasta los 90.74 dólares el barril. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganó 5.20 dólares, o 6.56%, hasta los 84.46 dólares el barril.

La mezcla mexicana de exportación cerró en 80.25 dólares, un aumento de 6.76% o 5.08 dólares.

Estados Unidos y Arabia Saudí lanzaron ataques el miércoles contra grupos respaldados por Irán en Irak, acusándolos de ataques con drones contra instalaciones petroleras saudíes.

Los ataques se produjeron horas después de que el ejército estadounidense anunciara que había frustrado un ataque sorpresa iraní contra tropas estadounidenses en la región. Irán afirmó haber disparado contra buques en el Estrecho de Ormuz y contra bases estadounidenses en Jordania.

En Egipto, varias explosiones sacudieron un puerto de carga de gas natural en el mar Mediterráneo, y la empresa británica de seguridad marítima Ambrey informó que un buque tanque de almacenamiento flotante de propiedad estadounidense había sido alcanzado por un dron.

“El mercado está reflejando rápidamente, una vez más, el mayor riesgo para el suministro en la región”, dijo John Kilduff, socio de Again Capital.

Los precios se dispararon aún más después de que el presidente Donald Trump, en una entrevista con Fox News, prometiera nuevos ataques contra Irán.

Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones relacionadas con Irán , dirigidas a los esfuerzos de Teherán por “rentabilizar el Estrecho de Ormuz”, con la designación de 10 entidades y ocho petroleros más, según informó el Departamento del Tesoro estadounidense.

Irán lo quiere para ellos

Teherán ha descartado la propuesta de Omán para la gestión regional conjunta del estrecho, según declaró un alto funcionario iraní a Reuters el miércoles.

“Creemos que los precios del petróleo Brent seguirán fluctuando entre los 80 y los 100 dólares por barril a corto plazo, a medida que el conflicto en Medio Oriente evolucione”, declaró Suvro Sarkar, jefe de Investigación Energética de DBS Bank.

Esta semana, solo unos pocos buques mercantes han transitado por el estrecho. Cinco lo hicieron el miércoles a través del estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta alternativa para los envíos de petróleo saudí a Asia, y 39 el martes. Esta última cifra representa el mayor número desde el 19 de julio, justo antes de que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaran un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí.

Los hutíes también están considerando imponer aranceles a los buques comerciales que navegan por el sur del Mar Rojo, según informaron a Reuters fuentes regionales con conocimiento del asunto. China ha mantenido conversaciones directas con el grupo para permitir que sus petroleros naveguen por la región sin ser atacados, según seis fuentes con conocimiento del asunto.

“Por lo que puedo ver, su éxito a la hora de detener los flujos a través del estrecho de Bab el-Mandeb no es ni de lejos tan efectivo como en el Estrecho de Ormuz, aunque parece que entran más barcos que salen”, dijo Scott Shelton, especialista en energía de TP ICAP.

Según analistas, las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos disminuyeron la semana pasada debido a la solidez de las exportaciones de energía y la firme demanda interna.

La Administración de Información Energética (EIA) informó el miércoles que las reservas de crudo cayeron en 7.2 millones de barriles.