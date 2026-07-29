Secretaría de Cultura capitalina acercará los escritores a sus barrios

Durante la ceremonia del fallo del I Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, la funcionaria adelantó que el programa busca fortalecer el contacto directo entre autores y lectores en los territorios donde viven, como parte de la política de descentralización cultural impulsada por el gobierno capitalino.

En entrevista posterior, explicó que la convocatoria aún se encuentra en etapa de diseño y que será presentada en las próximas dos o tres semanas.

"Estamos haciendo un montón de trabajo territorial para descentralizar la cultura", afirmó y más adelante explicó que la intención es que los habitantes puedan conocer a los escritores de sus propios barrios y fortalecer los vínculos entre la creación literaria y los espacios comunitarios.

La secretaria también actualizó la situación de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, cuyo futuro provocó protestas de escritores y colectivos culturales luego de que la dependencia anunciara modificaciones administrativas para convertir el recinto en un "espacio generador", figura jurídica que despertó inquietudes sobre un eventual cambio en su vocación.

López Bayghen aseguró que la próxima semana comenzarán mesas de trabajo con representantes de siete colectivos para discutir tanto la programación cultural como los mecanismos para designar a la futura dirección del recinto.

"Nosotros nos equivocamos en un principio. Nos equivocamos en el asunto del nombre y nos equivocamos en no consultar con la comunidad", reconoció la funcionaria. Añadió que, tras esas fallas, corresponde "corregir el camino" mediante el diálogo.

También insistió en que la figura de "espacio generador" únicamente permite realizar actividades como la venta de libros o café y no modifica el carácter cultural del inmueble. En ese sentido, sostuvo que el museo, la biblioteca y las actividades dedicadas a la literatura y la poesía permanecerán, mientras continúan los trabajos de rehabilitación del edificio y las conversaciones con la comunidad literaria para definir su funcionamiento futuro.