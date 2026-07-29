GAP utiliza 55% de agua tratada

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que en 2025, trató 722 millones de litros de agua residual, equivalente al 55% del agua utilizada en sus operaciones, estrategia enfocada en fortalecer la seguridad del abastecimiento, la continuidad operativa y la resiliencia de sus aeropuertos.

Los aeropuertos de GAP registraron un suministro total de 1,296 millones de litros de agua en donde 72% correspondió a las operaciones de sus 12 terminales aéreas en México, los cuales cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales y se actualizan de manera continua los procesos y la infraestructura de estas instalaciones para asegurar la calidad y ampliar el aprovechamiento del agua tratada.

Los analistas del banco británico Barclays realizaron algunos cambios en los precios objetivo (PO) de las acciones de emisoras del sector de consumo que cotizan en México y Estados Unidos, tras presentar sus resultados financieros del segundo trimestre.

Elevaron el PO para las acciones de Coca-Cola FEMSA, de 115 a 122 dólares. El nuevo PO implica un rendimiento potencial de 12% frente al cierre de 108.73 dólares del 28 de julio. FEMSA también recibió un incremento de 6% en el PO de sus ADR que cotizan en Estados Unidos, de 130 a 138 dólares. El nuevo PO implica un rendimiento potencial de 8% frente al cierre de 127.73 dólares del 28 de julio.

Otras empresas como Alsea, Chedraui y Walmart de México recibieron recortes en los PO de sus acciones, luego de presentar sus reportes financieros del segundo trimestre.

ESENTIA Energy Development registró en el segundo trimestre del año ingresos ajustados por 118.5 millones de dólares, un incremento de 9.4% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por mayores ventas netas de gas natural y el crecimiento de los servicios de compresión, respaldados por una sólida base de contratos de largo plazo.

El EBITDA ajustado alcanzó 91.4 millones de dólares, un crecimiento anual de 7.1%, impulsado principalmente por mayores márgenes de contribución en la comercialización de gas natural.

Uno de los resultados más relevantes del periodo fue el incremento de 138.6% en la utilidad neta, que ascendió a 28.3 millones de dólares, explicado principalmente por una menor carga fiscal.

Es bien sabido que los reconocimientos en materia ESG comienzan a pesar cada vez más en la evaluación que hacen inversionistas y mercados sobre las empresas. En ese terreno, Arca Continental, que preside Jorge Humberto Santos, acaba de marcar un nuevo máximo, pues fue incluida por duodécima ocasión en la FTSE4Good Index Series, de FTSE Russell, firma de índices vinculada a la Bolsa de Valores de Londres, y alcanzó el score más alto de su historia, con lo que se colocó dentro del top 5% global de la industria de alimentos y bebidas.

El dato llega justo cuando la compañía celebra 100 años de historia como el primer embotellador de Coca-Cola en México y refuerza una racha de reconocimientos internacionales.

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