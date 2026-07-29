Evaluación de Desempeño de la Banca: 46 de 49 instituciones obtuvieron calificación satisfactoria en 2025

En el 2025, 46 de 49 instituciones consideradas, obtuvieron una calificación satisfactoria en la Evaluación de Desempeño de la Banca realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Dicha evaluación es realizada cada año y, de acuerdo con la autoridad, tiene por objeto valorar la contribución de estas instituciones al apoyo y promoción del desarrollo de las fuerzas productivas del país y al crecimiento de la economía nacional, con apego a sanas prácticas y usos bancarios.

De acuerdo con la SHCP, en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, esta evaluación no tiene por objeto valorar la condición financiera, liquidez o solvencia de las instituciones participantes, por lo que, aclara, sus resultados deben interpretarse exclusivamente en el ámbito de los elementos que integran la metodología de evaluación.

“La evaluación se realiza anualmente, y tiene como finalidad medir y calificar el desempeño de cada institución de banca múltiple, con base en el Índice de Evaluación de Bancos, y el Cuestionario Estratégico, instrumentos que integran la metodología prevista en la Ley de Instituciones de Crédito y en los lineamientos emitidos para tal efecto”, detalló.

En este sentido, puntualizó que ambos instrumentos se notifican a las instituciones durante el mes de octubre del año a evaluar, y son objeto de evaluación las instituciones que cuentan con al menos un año de operación al cierre del ejercicio correspondiente.

Las que tienen menos de cinco años de operación al cierre del año evaluado, sin embargo, son objeto de una evaluación con fines exclusivamente indicativos y de seguimiento de su desempeño, operación y buenas prácticas implementadas.

Aspectos considerados

La SHCP recordó que la Evaluación de Desempeño de la Banca busca fomentar el ahorro en todos los sectores y regiones del país, así como promover su adecuada canalización hacia una cobertura regional más amplia que contribuya a la descentralización del sistema bancario.

Para ello, abundó, la metodología de evaluación considera, entre otros, los siguientes aspectos: la intermediación relacionada con la actividad crediticia y la captación de recursos; los productos, servicios e infraestructura mediante los cuales las instituciones realizan sus operaciones bancarias; y la calidad de los servicios proporcionados.

De igual forma, el desempeño en las actividades de inversión y en el manejo de divisas; las prácticas implementadas en materia de finanzas sostenibles e igualdad de género.

La mayoría, con calificación satisfactoria

Así, la dependencia informó que 46 de los 49 bancos evaluados en el 2025, obtuvieron una calificación satisfactoria, de conformidad con la metodología prevista, y en los lineamientos respectivos.

Entre los que obtuvieron una calificación satisfactoria destacan los ocho grandes del sistema, que son: BBVA, Banorte, Santander, Banamex, HSBC, Scotiabank, Inbursa y Citi.

Los que obtuvieron calificación satisfactoria con observaciones fueron: Banca Afirme, Banco de Inversión Afirme, BNP Paribas y Bineo, aunque éstos dos últimos entraron en la categoría de menos de cinco años de operación durante el 2025.

Los que obtuvieron una calificación no satisfactoria fueron: Bancrea, Credit Suisse y Banco Shinhan, de acuerdo con la dependencia.