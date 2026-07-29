Romina Hinojosa pone a México en el Tour de Francia femenil

Romina lleva unas flores blancas en su mochila mientras pedalea en uno de los caminos por los que pasa el Tour de Francia varonil. Retrata su emoción días antes de su debut en la competencia en la categoría femenil, sube una foto en sus redes de un edificio con un espectacular que dice: “Tour de France femmes Macon Ville Départ – 5 aout. 2026”.

A sus 23 años comparte parte de su vida en su social media, muestra sus entrenamientos, agradecimientos, detalles de la vida cotidiana y personas importantes, entre ellas, Isaac del Toro, quien recibió esas flores blancas con la impresión de algunas fotos.

Romina viste la identidad del equipo belga Lotto Intermarché Ladies (UCI Women's Team),que se estableció en 2006 y sus colores son blanco, negro y rojo. La mexicana será la primera en la historia de la competencia, que cumple cinco años de existencia y que tendrá su etapa más larga y exigente con un total de 1.175 kilómetros repartidos en 9 etapas y un récord de desnivel de 18.795.

Desde que Romina llegó a su primer equipo en Europa Lotto Ladies en 2025 dijo que su prioridad sería posicionar a México, ahora en Francia, tiene una responsabilidad más grande porque su equipo actual no tiene victorias UCI. Además, está ante la oportunidad de mejorar su posición en el ranking, en el cual se coloca en el puesto 359.

"Me gustaría ganar mi primera carrera en Europa, hice varios podios, pero ningún primer lugar entonces quiero demostrarme a mí misma que puedo competir y no quiero perder esa chispa o ese impuso porque en una temporada siempre hay altibajos, pero si logro mantenerme constante en todas las competencias eso ya será una ganancia", dijo a Espn ciclismo en 2025.