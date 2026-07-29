Rendimiento de bonos del Tesoro a corto plazo cayeron

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo se dispararon el miércoles por el alza del petróleo, antes de cambiar de tendencia y caer luego de la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés sin cambios.

El banco central mantuvo la tasa de interés de referencia en el rango del 3.50-3.75 por ciento. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 3.5 puntos básicos, al 4.639%, tras haber alcanzado un máximo del 4.6549 por ciento.

“En cada reunión estamos generando más incertidumbre que en la anterior. Parece que ahora se apunta a septiembre (para una subida de tasas); quizá estemos avanzando hacia ese punto álgido, pero tendremos que ver cómo evolucionan los datos”, dijo JP Powers, director de Inversiones de RWA Wealth Partners.

Los rendimientos subieron a primera hora del día, en parte debido al repunte de los precios del crudo, ya que se reanudaron los combates en la guerra de Irán, lo que avivó el temor a la inflación.

El rendimiento de los bonos a 2 años, que evoluciona con las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed, cayó 5 puntos base, al 4.227%, tras subir a 4.339% y el bono a 30 años subió 7.1 puntos base al 5.167%, su mayor alza diaria desde el 15 de mayo.