Microsoft, con buen reporte en el II Trim; Meta retrocede

Las acciones de Microsoft, desarrolladora de software, subieron con fuerza en el mercado electrónico el miércoles, luego de reportar sus resultados del segundo trimestre de 2026, los cuales fueron impulsados principalmente por la fortaleza de Microsoft Cloud y la Inteligencia Artificial (IA).

Los papeles de la firma cayeron 0.71% a 390.54 dólares por unidad, durante la jornada normal. Luego de su reporte financiero, en el mercado electrónico, escalaban 7.42 por ciento.

Durante el segundo trimestre, los títulos de la tecnológica apenas subieron 1 por ciento. En el presente año, registran un descenso de 19.25 por ciento.

Con dichos resultados, Microsoft es la cuarta empresa más valiosa del mundo con un valor de mercado de 2.901 billones de dólares. El primer lugar lo ocupa Apple (4.967 billones), seguido por NVIDIA (4.602 billones), y Alphabet (4.106 billones).

Sus resultados muestran que la firma obtuvo ingresos por 90,007 millones de dólares, un incremento del 18% respecto a los 76,441 millones de un año antes.

De manera detallada, los ingresos de Azure superaron los 100,000 millones de dólares por primera vez en un año.

El Microsoft Cloud generó ingresos por 59,300 millones de dólares en el trimestre, un aumento del 27% y el de Intelligent Cloud creció 32% alcanzando los 39,300 millones de dólares.

Las inversiones en capital (Capex) ascendieron a 35,802 millones de dólares, un alza de 110%, frente a los 17,079 millones invertidos en el mismo trimestre del 2025.

Los expertos de Monex Casa de Bolsa consideraron que Microsoft se encuentra sólidamente posicionada para capitalizar la acelerada adopción de IA y nube hacia los próximos años.

“Si bien la guía para los próximos trimestres se dará a conocer durante el conference de la emisora, destacamos que los resultados reflejan un Capex récord de 35,800 millones en el trimestre y 115,900 millones en el ejercicio fiscal 2026, lo que refuerza la confianza de la administración en la fortaleza de la demanda futura”, explicaron.

Para los analistas de Actinver, las acciones subieron en operaciones posteriores al cierre, impulsadas por un trimestre mejor a lo esperado y una aceleración de Azure.

“La lectura es positiva, la inversión en IA se está convirtiendo en más consumo de nube y contratos de largo plazo”, explicaron.

Meta pone nervioso al mercado

Meta Platforms tuvo un resultado mixto en el segundo trimestre de 2026, superó las expectativas de ingresos, pero sus ganancias y margen se vieron golpeados por fuertes costos legales, indemnizaciones y una caída en el flujo de caja libre debido a sus millonarias inversiones en IA.

Los títulos de la firma cerraron con una caída de 1.31% a 585.61 dólares. La tendencia a la baja continuó durante las operaciones después del cierre de mercado, con -7.13 por ciento.

De abril a junio de este año, los títulos de la tecnológica cayeron 6.26 por ciento. En el presente año, apuntan una caída de 11.28 por ciento.

En el II Trim. 26, los ingresos de Microsoft crecieron 28% en su comparación anual a 60,800 millones de dólares. Mientras que la utilidad por acción fue de 6.18 dólares, debajo de los cerca de 7.19 dólares estimados, afectada por cargos legales y de reestructuración.

El gasto de capital fue de 31,100 millones de dólares y el flujo libre de efectivo quedó en apenas 784 millones de dólares.

Para el tercer trimestre, Meta espera ingresos de 61,000 a 64,000 millones de dólares y elevó su guía anual de gasto a entre 165,000 a 169,000 millones, con inversión de capital de 145,000 millones.

“El fuerte crecimiento de publicidad quedó opacado por un mayor gasto, inversión de capital y una caída marcada en flujo libre de efectivo. La lectura operativa es positiva para publicidad, pero el mercado sigue concentrado en cuánto efectivo exige la expansión de IA”, aseguraron los expertos de Activner.

Para Monex Casa de Bolsa, Meta mantiene una sólida posición para capitalizar la adopción de IA, impulsando el crecimiento publicitario mediante mayores impresiones, precios por anuncio y una base amplia de usuarios diarios. El elevado Capex refuerza capacidades de IA, aunque implica mayores riesgos de ejecución.