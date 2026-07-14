PepsiCo logra impulso con el Mundial, anticipa un importante crecimiento para la segunda parte del 2026

El patrocinio del Mundial de Fútbol comenzó a reflejarse en el desempeño de PepsiCo y anticipa un desempeño más fuerte para la segunda mitad de este año, sostuvo el presidente y director general de la empresa, Ramón Laguarta.

En conferencia con analistas por los resultados del segundo trimestre de 2026, aseguró que la justa mundialista está favoreciendo el consumo en los mercados internacionales donde opera, tales como Europa y América Latina.

“Claramente, la Copa del Mundo está ayudando y el hecho de que estemos patrocinando la Copa del Mundo en nuestro negocio de alimentos nos está ayudando a activar la categoría de una mejor manera”, comentó el directivo durante la llamada con analistas.

Aunque no mencionó cifras para dimensionar el desempeño de la refresquera, Ramón Laguarta continuó exponiendo que el evento mundial deportivo está creando ocasiones de consumo, las cuales están capturando o aprovechando.

En ese sentido aseguró que las operaciones de la división internacional está arrancando “muy fuerte” en este tercer trimestre del año.

Aunque matizó que América Latina ha registrado un poco menos de crecimiento que el resto del negocio.

“Claramente tiene una tendencia muy positiva y la Copa del Mundo obviamente tiene un gran impacto en esa parte del mundo. Así que, en general, un buen rendimiento”.

Sobre esta segunda mitad del año, los directivos de la empresa refresqueras dijeron que hay señales que "apuntan hacia un importante crecimiento".

Durante la conferencia con analistas, el director financiero de PepsiCo, Steve Schmitt, dijo que el crecimiento del volumen internacional es "un indicador bastante bueno de la salud del negocio" y anticipó cierta inflación en materias primas, probablemente mayor en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), aunque afirmó que los equipos han sido "muy proactivos" para mitigar parte de ese impacto.

La administración expuso que el negocio internacional superará los 40,000 millones de dólares este año.

Los volúmenes internacionales representan dos tercios del volumen total de bebidas y más del 50% del volumen de alimentos, por lo que esta división "se está convirtiendo en una parte muy grande del negocio".

Sin embargo, reconocieron que el desempeño en los canales de impulso fue diferente a lo previsto, ya que los precios de la gasolina han afectado la conversión del tráfico en compras en estaciones de servicio y algunas tiendas de conveniencia. Aunque la empresa trabaja con sus socios para mejorar esa conversión.

Pese a ello, PepsiCo espera que el negocio internacional siga siendo fuerte, prevé una mejora gradual en Norteamérica.