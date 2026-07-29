Premian novela sobre la explotación laboral silenciosa

La novela “Donde el agua trabaja”, del escritor peruano David Silva Rojas (Ica, 1981), obtuvo este miércoles el primer Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, luego de imponerse por decisión unánime del jurado entre 2,204 manuscritos enviados desde 22 países de cuatro continentes. El galardón, dotado con 20,000 euros, contempla la publicación simultánea de la obra en México, España, Argentina, Colombia y Perú, además de su circulación en el resto de América Latina.

El fallo fue anunciado este miércoles en una ceremonia efectuada en la Casa Universitaria del Libro (Casul), en la Ciudad de México, y estuvo encabezada por el director de Editorial Almadía, Guillermo Quijas; el presidente de la Fundación Ventosa Arrufat, Jorge Ortega Arroyo; la escritora Cristina Rivera Garza, presidenta del jurado, y la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López Bayghen.

Rivera Garza explicó que la decisión fue unánime desde las primeras rondas de lectura y destacó la calidad general de la convocatoria. Al leer el acta del jurado —que también integraron Selva Almada y Mónica Ojeda— señaló que la novela "construye la atmósfera opresiva de la explotación laboral, la vulnerabilidad y la relación desigual entre trabajadoras y capataces con un lenguaje sutil", además de hacer un "uso magistral" del silencio como recurso narrativo.

La historia sigue a una joven que abandona su comunidad para trabajar como jornalera temporal en una hacienda vinícola de Ica, Perú, donde la explotación cotidiana y una presencia inquietante convierten el relato en una exploración de la violencia silenciosa. El jurado consideró que la obra evita el panfleto y encuentra en aquello que no se dice una de sus mayores virtudes expresivas.

Voces desde la explotación

Desde Perú, Silva Rojas recibió el premio mediante videollamada. Explicó que el origen de la novela fue el encuentro con una trabajadora agrícola que, mientras él investigaba casos de trata de personas para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de su país, le dijo una frase que terminó por impulsar toda la escritura: "Aquí pasan muchas cosas que nadie cuenta".

A partir de entonces, Rojas visitó durante meses los puntos donde cientos de trabajadores esperan el transporte hacia los campos agrícolas para escuchar sus historias y comprender sus condiciones de vida. Aunque esa investigación derivó en un informe jurídico, sintió que los datos no bastaban para transmitir la experiencia humana detrás de la explotación.

"Al principio creía que estaba escribiendo una novela sobre la dureza del trabajo agrícola, pero cuando la terminé entendí que la verdadera pregunta era qué lleva a una persona a soportar tanto dolor para ofrecer un futuro mejor a quienes ama", afirmó el ganador.

El autor añadió que quiso narrar "a las personas que hacen posible el éxito" de la agroexportación peruana, habitualmente ausentes del relato económico del país, y reivindicó el valor del silencio como parte esencial de la literatura, una enseñanza adquirida durante su formación en Japón.

Guillermo Quijas señaló que este nuevo premio busca fortalecer el ecosistema de la edición independiente y ofrecer a escritores inéditos una plataforma internacional de publicación y circulación. La novela aparecerá a partir de septiembre e iniciará una gira de presentaciones por Colombia, Argentina, Perú, España y México.

I Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat