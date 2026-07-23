Sheinbaum destaca avances en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales tras reunirse con Greer

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en Palacio Nacional, como parte de la tercera ronda de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un contexto marcado por la posibilidad de que Washington imponga nuevos aranceles a decenas de países.

Al término del encuentro, la primera mandataria informó, a través de sus redes sociales, que ambas delegaciones registraron avances en la revisión del acuerdo comercial y en otros temas de la agenda bilateral.

"En Palacio Nacional nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos", escribió Sheinbaum Pardo, acompañando el mensaje con fotografías de la reunión.

Horas antes, sin abundar en los detalles del encuentro, adelantó que en la reunión participará el equipo de la Secretaría de Economía encargado de las negociaciones comerciales, encabezado por el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, y anticipó que será un encuentro amplio.

Sheinbaum Pardo explicó que durante las semanas previas se ha desarrollado un intenso trabajo técnico entre el Gobierno de México y la Secretaría de Economía para preparar esta nueva ronda de negociaciones, centrada únicamente en asuntos comerciales.

La titular del Ejecutivo federal rechazó que durante las mesas de negociación del T-MEC se estén discutiendo otros temas de la relación bilateral, como la cooperación en materia de seguridad o el cumplimiento del Tratado de Aguas entre ambos países.

Precisó que las declaraciones realizadas por Jamieson Greer durante su comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, en las que hizo referencia a temas distintos al comercio, respondieron a cuestionamientos formulados por legisladores estadounidenses y no forman parte de la agenda formal de negociación con México.

Respecto al tema del agua, explicó que México ha cumplido con los compromisos establecidos en esa materia.