Greer ve acuerdos parciales con México y Canadá este año

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, trazó este miércoles una hoja de ruta para alcanzar “acuerdos provisionales” con México y Canadá en la revisión del tratado de libre comercio entre las tres naciones (T-MEC).

“Confío en que antes de que termine el año podamos tener al menos opciones para que el presidente (Donald) Trump y los líderes de Canadá y/o México consideren posibles acuerdos provisionales o medidas que Canadá pueda adoptar, por un lado, y que México pueda adoptar, por el otro”, dijo ante el Comité de Finanzas del Senado.

Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos solo tiene programadas tres rondas de negociaciones con México sobre la revisión trilateral del T-MEC, la tercera de las cuales se lleva a cabo, comenzó el martes y concluirá este jueves, en la Ciudad de México.

Por el contrario, la Administración Trump no ha realizado este tipo de rondas con Canadá, pero funcionarios estadounidenses y canadienses han mantenido reuniones constantes para abordar asuntos comerciales.

Las declaraciones del Representante Comercial implican que las rondas de negociaciones con México continuarán y que, en una cuestión aún por definir, comenzarán con Canadá.

De hecho, Greer afirmó que asuntos relacionados con la revisión del T-MEC, como las reglas de origen y temas sobre los ámbitos laboral y ambiental, se alargarán hasta 2027.

Greer compareció ante el Congreso pocos días antes de que expire el arancel global estadounidense de 10%, al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Este recurso permite que las tarifas se mantengan vigentes durante 150 días para hacer frente a una crisis de balanza de pagos.

La Administración Trump ha anticipado que, una vez que estos aranceles expiren el viernes, planea recurrir a otras autoridades arancelarias para mantener su agenda arancelaria.

En paralelo, este lunes, Trump anunció que Estados Unidos impondrá aranceles de 50% a las importaciones de vino, cañas de pescar, muebles, textiles, palos de hockey, cemento y otros bienes de Canadá como represalia comercial.

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) informó que tales medidas buscan contrarrestar las restricciones impuestas por Canadá a las importaciones estadounidenses de alcohol, automóviles y productos lácteos, invocando amplias facultades legales, nunca antes utilizadas, para aplicar aranceles en respuesta a la “discriminación” comercial contra los exportadores estadounidenses.

Con ese fin, Trump firmó tres proclamaciones, de conformidad con la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, para imponer aranceles adicionales del 50% a ciertos productos canadienses en respuesta al trato discriminatorio de Canadá hacia los productos estadounidenses.

En su comparecencia ante los senadores, Greer expresó que confía en que las nuevas amenazas arancelarias de Estados Unidos no pondrán en peligro las relaciones comerciales con Canadá.

“Para nosotros, esto es un negocio”, declaró Greer a los periodistas tras comparecer ante el Comité de Finanzas del Senado. “Esto es comercio. Esto es economía. Nos centramos en los resultados”.

Los aranceles a Canadá entrarán en vigor el 19 de agosto. Sin embargo, el mes de espera antes de que entren en vigor los aranceles da tiempo a ambas partes para negociar una tregua.

Greer minimizó el alcance de los aranceles que Trump amenazó con imponer a Canadá, argumentando que los nuevos aranceles se aplicarían solo a “un pequeño grupo de productos”.

Estimó que alrededor de 20,000 millones de dólares en exportaciones canadienses estarían sujetos al arancel de 50 por ciento. En 2025, las exportaciones de Canadá al mercado estadounidense cayeron 5.1%, a 259,800 millones de dólares. A su vez, las exportaciones mexicanas a ese mismo destino aumentaron 6.1%, alcanzando los 354,895 millones de dólares.

Tras comparecer ante el Comité de Finanzas del Senado, Greer viajó a México para participar en la tercera ronda de conversaciones bilaterales, donde se reunirá con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.