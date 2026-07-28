OXXO apuesta al segmento de despensa; elevará oferta de productos básicos

OXXO buscará ganar participación en el segmento de despensa, con una mayor oferta de productos básicos como huevo y otros alimentos de consumo diario, para competir con supermercados, tiendas de descuento, comercios tradicionales o “tienditas de la esquina”.

En conferencia con analistas por los resultados del segundo trimestre de 2026, el director general de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera, explicó que una de las cuatro prioridades estratégicas de OXXO será fortalecer la misión de compra de productos básicos donde aún “no son muy conocidos”.

“Donde necesitamos ser mucho más agresivos, a medida que nos expandimos, es en el desarrollo de la despensa (como comestibles y reabastecimiento diario). No somos los ganadores allí”, explicó.

El principal motor de crecimiento de las ventas de la cadena de tiendas de conveniencia proviene de categorías como cerveza, refrescos, snacks o botanas y cigarros.

Para avanzar en el segmento de la despensa y los productos de reposición diaria, el director general de FEMSA dijo que OXXO buscará ajustar su estrategia de diferenciación de precios.

En lugar de enfocarse solamente en presentaciones grandes, buscará ofrecer opciones más accesibles y adaptadas a las necesidades de los consumidores.

“Tal vez no necesitemos un paquete de 12 huevos, pero necesitamos tener un precio muy competitivo en un paquete de seis huevos”, comentó el directivo.

Añadió que el objetivo es posicionar a OXXO como una alternativa para la reposición diaria de productos de despensa frente a formatos de tiendas especializadas en descuento, comercio tradicional y supermercados.

"Tendremos el mejor precio, mucho mejor que el comercio tradicional y, tal vez, a la par con algunas de las tiendas de descuento en ciertas categorías, a medida que nos demos a conocer para la reposición diaria. Haremos todo para ganar nuestro espacio en la despensa", agregó.

“Seguiremos ganando cuota, y supervisaremos la participación contra los supermercados, contra el comercio tradicional, contra las tiendas de descuento”, reiteró.

Esta estrategia es parte del plan de expansión de FEMSA, dueña de las tiendas OXXO, basado en cuatro pilares con los que busca recuperar el tráfico en las tiendas e impulsar su crecimiento de largo plazo a través de colocar al centro al cliente.

Reforzará oferta de comida preparada y café

Además de impulsar la venta de productos básicos o de reposición diaria, la minorista busca crecimiento en las categorías tradicionales de consumo por impulso, alimentos preparados y café, así como aumentar los servicios digitales de Spin.

José Antonio Fernández Garza-Lagüera destacó que la oferta de café de OXXO, comercializada bajo la marca Andatti, mantiene un desempeño positivo, con un crecimiento de doble dígito en ingresos, incluso después de bajar los precios.

Añadió que donde también buscan aumentar su participación es el segmento de comida preparada, ya que la participación de OXXO México es menor si se compara con sus operaciones de Colombia y Europa, donde esta categoría representa una fuente importante de tráfico, ventas y rentabilidad.

“En términos del porcentaje de servicio de alimentos, OXXO México está en un dígito medio. Mientras que en otras partes de nuestras operaciones, como Colombia o Europa es de dígitos medios a medio altos. Tenemos un largo camino por recorrer, y nuestra ambición es llegar al menos a lo que Colombia tiene”, expuso el directivo.

Agregó que una oferta de alimentos bien ejecutada puede convertirse en una buena fuente de tráfico y de ingresos, incluso para una cadena altamente rentable como OXXO México.

Fernández Garza-Lagüera reconoció que para expandirse en estos negocios necesita fortalecer la cadena de suministro y la infraestructura necesaria para ofrecer alimentos de manera consistente en todas sus tiendas.

La cadena minorista ya realiza pruebas en algunas regiones de México con resultados prometedores, aunque la categoría de comida preparada todavía requerirá tiempo para alcanzar una escala suficiente que permita generar un impacto relevante en las ventas.

“Creo que todavía va a llevar mucho tiempo, necesitamos mucha infraestructura y construir la cadena de suministro por el lado del proveedor”, acotó.

“La reposición diaria, en un extremo, es la que puedes comenzar más rápido, incluso que la comida, con los precios, incluso si no tienes el mercado listo para ello”, añadió.