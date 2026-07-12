Día de la Michelada ¿Cuál es su origen y por qué se celebra cada 12 de julio?

La michelada no es sólo una cerveza servida en vaso escarchado. Es una forma mexicana de entender el calor, la botana, la reunión y el antojo. Es la bebida que convierte una lager fría en un coctel popular: limón, sal, chile, hielo y, según la región o el gusto, salsas negras, picante, jugo de tomate, clamato, chamoy, camarón seco o hasta una pequeña torre de garnachas encima del vaso.

Cada 12 de julio se mueve en calendarios gastronómicos y bares como el Día de la Michelada, una celebración más popular que institucional, con especial fuerza en Estados Unidos, donde la bebida ha ganado terreno como símbolo de la cocina mexicana y de la cultura latina. No se trata de una efeméride oficial mexicana, sino de una fecha adoptada por consumidores, restaurantes y marcas para celebrar a una preparación que nació en México y cruzó fronteras.

¿Qué es una michelada?

La michelada pertenece a la familia de las cervezas preparadas. Su base es simple: cerveza bien fría, limón, sal y chile. A partir de ahí, cada quien defiende su versión. En algunos lugares se sirve como chelada, apenas con limón y sal; en otros, como michelada completa, con salsa inglesa, salsa sazonadora, picante y clamato.

Ahí está parte de su éxito: la michelada no tiene una sola receta cerrada. Tiene una estructura. Es ácida, salina, fría, picante y refrescante. A diferencia de la cerveza sola, aquí el vaso también importa: se escarcha, se enfría, se condimenta y se sirve como si fuera un plato. Por eso la michelada vive entre dos mundos: el de la bebida y el de la cocina.

Día de la MicheladaFreepik

El origen: una historia potosina

Como pasa con muchos clásicos populares, el origen de la michelada tiene varias versiones. La más conocida apunta a San Luis Potosí, específicamente al Club Deportivo Potosino, donde el potosino Michel Esper habría pedido su cerveza con limón, sal y chile en los años setenta. Según esta versión, otros socios comenzaron a pedir “la limonada de Michel” o “la cerveza como la de Michel”, hasta que el nombre se contrajo en michelada.

Otra explicación, más lingüística y popular, dice que michelada viene de "mi chela helada". En México, "chela" es una forma común de llamar a la cerveza, por lo que la frase habría terminado convertida en una sola palabra. También existe una versión ligada a la Revolución Mexicana y a un supuesto general de apellido Michel, aunque los relatos gastronómicos recientes suelen dar más peso a la historia del Club Deportivo Potosino.

Lo interesante es que ninguna de estas versiones le quita fuerza al mito. Al contrario: la michelada tiene el tipo de historia que tienen las grandes bebidas populares. No nace en laboratorio ni en campaña publicitaria. Nace en una barra, en un club, en una mesa, en la necesidad de hacer más refrescante una cerveza.

De bebida casera a fenómeno cultural

La michelada se volvió nacional porque México ya tenía todos los elementos para adoptarla: cerveza fría, limón, sal, chile y una cultura gastronómica que rara vez deja algo “simple”. En el país donde a la fruta se le pone chile, a la cerveza también se le podía poner carácter.

Su expansión también se explica por la fuerza de la cerveza mexicana. De acuerdo con el Reporte de la balanza agroalimentaria a octubre de 2025, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la cerveza de malta se mantuvo como el principal producto agroindustrial de exportación de México, con 5,789.4 millones de dólares entre enero y octubre de 2025. Como referencia, Data México, de la Secretaría de Economía, reportó que en 2024 las exportaciones mexicanas de cerveza de malta cerraron en 6,722 millones de dólares, con un intercambio comercial total de 6,733 millones de dólares.

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Ese poder cervecero ayudó a que la michelada dejara de ser una preparación de cantina o playa para convertirse en un producto cultural. En Estados Unidos, por ejemplo, las cheladas y micheladas en lata crecieron como categoría, impulsadas por consumidores latinos y por nuevas generaciones que buscan bebidas listas para tomar, con sabores ácidos, picantes y salados.

¿Qué se celebra el Día de la Michelada?

El Día de la Michelada celebra más que una receta. Celebra la capacidad mexicana de intervenir una bebida y volverla identidad. La michelada es democrática: aparece en bares, marisquerías, estadios, playas, ferias, puestos callejeros, restaurantes y reuniones familiares. Puede costar poco o servirse en una versión premium. Puede acompañar tacos, mariscos, papas, chicharrón, aguachile o simplemente una tarde de calor.

La michelada también se explica por el peso de la cerveza en México. Para muchos consumidores, la "chela" acompaña reuniones, fines de semana, partidos y días de calor. Entre enero y mayo de 2026, las ventas de cerveza en DiDi Shop generaron más de 50 millones de pesos para negocios locales, supermercados y tiendas de conveniencia, de acuerdo con datos de la app.

En ese mismo periodo, los mexicanos compraron más de 750 mil cervezas a través de DiDi Shop a nivel nacional. Las ciudades con mayor número de pedidos fueron Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Cancún, Mexicali y Chihuahua. Los sábados fueron los días de mayor demanda, mientras que la lata de 473 mililitros y la de 355 mililitros se consolidaron como las presentaciones favoritas.

La michelada, al final, es eso: una bebida popular que cuenta mucho de México. Cuenta su gusto por el chile, su amor por la cerveza fría, su creatividad para mezclarlo todo y su manera de convertir un vaso en celebración. Nació como antojo y terminó como ritual.