Constellation Brands iniciará operaciones en su nueva cervecería de Veracruz en febrero de 2027

La nueva cervecería que Constellation Brands construye en Veracruz iniciará operaciones antes de que concluya febrero de 2027, mientras tanto avanza conforme lo planeado.

“Hemos estado avanzando, vamos en tiempo y forma, va para este año fiscal”, informó la Vicepresidenta de Comunicación y Responsabilidad Social de Constellation Brands México, Nina Mayagoitia.

El actual año fiscal de la empresa, que produce y distribuye en Estados Unidos marcas como Corona, Modelo Especial, Victoria y Pacífico, comenzó en marzo de 2026 y finalizará en febrero de 2027.

La directiva explicó que, al tratarse de la primera cervecería que la empresa desarrolla desde cero, el inicio de operaciones requiere completar pruebas de producción, permisos, licencias y otros procesos logísticos.

Explicó que uno de los retos que enfrenta el proyecto es la logística para exportar cerveza por vía marítima desde Veracruz, ya que es una nueva forma de transporte para la empresa.

“La salida por mar para nosotros es nueva. Todo el proceso de las pruebas de logística y la salida con los embarques marítimos tiene su complejidad. El aprendizaje que nosotros tenemos es a través de otro tipo de transporte. Hacemos mucho por camión, mucho por tren, pero el barco es nuevo para nosotros”, puntualizó Nina Mayagoitia.

Además del transporte marítimo, la cervecera que Constellation Brands construye en Veracruz distribuirá su producción al mercado estadounidense por vía terrestre y ferroviaria.

No obstante, insistió en que el calendario del proyecto no ha cambiado y se mantiene para antes de que finalice el año fiscal 2027.

Constellation Brands tiene contratadas a 600 personas, quienes actualmente se encuentran en proceso de capacitación y comenzarán a trabajar una vez que la cervecería inicie operaciones. En tanto siguen las contrataciones de personal.

En un inicio, la empresa planeaba construir la cervecería en el estado de Baja California, dada su cercanía con Estados Unidos. El proyecto se trasladó a Veracruz luego de que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador detuvo la inversión tras una consulta pública, al considerar riesgos en el abasto de agua.

La de Veracruz será la tercera cervecería de Constellation Brands en México, que se sumará a las instalaciones que actualmente opera en Nava, Coahuila, y Ciudad Obregón, Sonora.

Presiones por consumo cauteloso

Respecto al comportamiento del mercado estadounidense, la directiva reconoció que la empresa ha enfrentado presiones porque el consumo se ha debilitado en Estados Unidos y por otros factores externos, aunque aseguró que sus marcas mantienen la preferencia de los consumidores.

“Hemos tenido ciertas afectaciones por el poder adquisitivo y otras condiciones que se han dado externas a nosotros, pero sí hay una clara preferencia de los consumidores por nuestras marcas”, afirmó.

Aunque el Mundial de Futbol 2026 representó una “ventana de venta muy importante” para la empresa cervecera, acotó la directiva.

Consultada sobre los posibles aranceles que Estados Unidos podría imponer a la cerveza mexicana, Nina Mayagoitia evitó comentar, pues dijo que no están “atendiendo especulaciones".

“Estamos trabajando regularmente de acuerdo a la demanda que tenemos de producto y seguimos operando”, respondió.