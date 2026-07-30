FGR consigue sentencia de 15 años contra el empresario Zhenli Ye Gon

La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió una sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión en contra de Zhenli "N" (o Zhenly "N") por su responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de un comunicado, la FGR indicó que la resolución fue dictada por un juez federal con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Zhenli Ye Gon, es un empresario chino nacionalizado mexicano acusado de tráfico de drogas y que cobró notoriedad cuando se descubrió que en una mansión ocultaba 205 millones de dólares en efectivo. Ye Gon tenía una empresa farmacéutica en México y según autoridades el dinero provenía del tráfico de pseudoefedrina, usada para la fabricación de metanfetaminas.

En 2007, Ye Gon fue detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico y lavado de dinero, pero los cargos fueron retirados dos años después por contradicciones entre testigos. El empresario continuó detenido debido a que en 2008 México ya había pedido su extradición.

En el comunicado emitido por la FGR, se indica que además de la sentencia, el impartidor de justicia determinó imponer una multa económica de 140,400 pesos. Asimismo, se le negaron los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, se ordenó la suspensión formal de sus derechos políticos y civiles, y se decretó su amonestación correspondiente.

"El 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) dieron cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra Zhenli "N" o Zhenly 'N'", se indica en el escrito. Además se agrega que, días más tarde, se le dictó auto de formal prisión por su probable participación en la adquisición ilícita de recursos desde el territorio nacional hacia el extranjero.

A su vez, se indica, que el 25 de julio de 2019, la resolución inicial fue ratificada por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Posteriormente, su defensa promovió un juicio de amparo, el cual le fue negado y confirmado en una instancia de revisión.

Actualmente, Zhenli "N" se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 "Altiplano", ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.