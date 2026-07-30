"Futbol para modelos aspiracionales, no negocio": Alejandra De la Vega

“No todas las niñas nacimos con el sueño de ser princesas”, dice Alejandra De la Vega, propietaria de FC Juárez, mientras diseña una sonrisa en su rostro.

Ella, por ejemplo, es ingeniera industrial, empresaria y la única mujer en la Asamblea de Dueños de la Liga MX. En algún momento también fue funcionaria en su estado, Chihuahua. Pese a todas esas credenciales, es sencilla y directa en su comunicación.

“La verdad es que en el futbol me siento como en casa. Aunque siempre se ha denominado como un medio masculino, por lo menos yo siempre me he sentido bienvenida”, describe a El Economista tras ser cuestionada sobre lo más difícil de ser la única dirigente en Liga MX.

De la Vega es parte de un grupo de seis familias empresariales que en 2015 fundaron FC Juárez, equipo más conocido como Bravos. Después de pasar sus primeros años en la extinta Liga de Ascenso, subió a Liga MX en 2019 y se mantiene.

Su caso fue llamativo no sólo por ser la única mujer en la Asamblea de Dueños, sino por el contexto social de su equipo. Ciudad Juárez tiene una profunda reputación, incluso a nivel internacional, de violencia hacia las mujeres.

Pero ella tiene clara la manera en que puede ayudar desde su trinchera: modelos aspiracionales. Asegura que su permanencia en el futbol no es por negocio, sino por la ilusión de impactar a niños y adolescentes con ejemplos de vida positivos.

“Lo que buscamos quienes participamos en FC Juárez, pero particularmente las jugadoras profesionales, es generar modelos aspiracionales para las niñas. Soy una convencida de eso porque, incluyéndome, no todas las niñas nacimos con el sueño de ser princesas. Entonces, tenemos que invertir tiempo, esfuerzo y recursos a generar espacios para que las niñas practiquen futbol”.

Bravas aún no ha sido campeón de Liga Femenil BBVA, pero es uno de los clubes con crecimiento más notorio al acumular cinco Liguillas consecutivas hasta el torneo Clausura 2026. Pasó de ser un participante más a un protagonista.

“Veo a la (rama) femenil con un público distinto al que va a ver a la varonil. Va mucha familia. Van con sus hijas chiquitas y ves cómo sus ojitos brillan cuando ven a la goleadora o a la portera. Siempre les digo a las jugadoras que son un modelo, que tienen que cuidar lo que dicen y hacen porque todos esos ojitos las están viendo”, enfatiza la propietaria.

El rendimiento también está creciendo en la varonil. En el Apertura 2025, Bravos entró a su primera Liguilla después de dos intentos en Play-In.

Además, de 2019 a 2026 han debutado a 10 futbolistas en Liga MX y cinco son originarios de Ciudad Juárez. La visión no sólo está en las mujeres, sino también en cambiar la perspectiva social de los hombres.

“Necesitamos generar esos modelos aspiracionales para nuestros jóvenes y alejarlos de la garra del crimen organizado. No es fácil generar esos modelos, pero el futbol te da esa plataforma poderosa. Imaginamos a todos nuestros jóvenes jugando futbol por las tardes”.

No es negocio

Un equipo de Liga MX necesita más de 300 millones de pesos al año para gastos operativos. La ecuación para conseguir esos fondos suele basarse en ventas de derechos de transmisión y patrocinios.

Después de ese compromiso quedan las ganancias, aunque Alejandra De la Vega afirma que en el caso de FC Juárez aún no llegan a ese punto.

“La verdad es que ser mujer en un entorno de hombres no ha sido la más difícil de esto. Creo que la parte más difícil es la económica”, menciona con seriedad.

“Hacer sustentable a un proyecto de esta envergadura es muy complejo. Entramos seis familias empresariales con convicción clara de construir un activo en nuestra comunidad, no de hacer un negocio. Lo que buscamos es que sea sustentable y, si genera (ingresos), reinvertir, porque para nosotros es un activo muy importante en una comunidad como Juárez, donde hemos tenido problemas de violencia”.

Uno de los destinos de su reinversión es un Centro de Alto Rendimiento que “todavía es un bebé”, especifica la empresaria; el siguiente paso es hacer realidad el sueño de un estadio binacional sobre territorio mexicano y estadounidense.

“Primero necesitamos tener un avance muy significativo en nuestro Centro de Alto Rendimiento. El segundo proyecto importante sería el estadio.

“Yo soy fronteriza, nací en la frontera, yendo y viniendo. Sé lo que es la frontera, una línea que dibujaron los hombres hace muchos años, pero las raíces sobrepasan y tenemos amigos, trabajos y conocidos de un lado a otro. Sería muy importante que pudiéramos reunirnos alrededor del futbol cuando todo mundo habla de división, diferencias y poner barreras”.

Mientras llega la solvencia económica para esos y otros sueños, De la Vega pone los pies en la realidad y ratifica que el futbol no es negocio.

“(FC Juárez) Todavía no es un proyecto sustentable, pero estamos comprometidos a seguir invirtiendo. Siempre digo que nos toca esta primera etapa difícil de llegar a ese modelo de sustentabilidad y, entonces sí, felizmente me retiraré”.

Tras la desaparición de Mazatlán FC, Bravos es el equipo más joven entre los 18 participantes de la Liga MX, con 11 años. Luego están Atlético de San Luis, fundado en 2013, y Xolos, fundado en 2007.

Alejandra De la Vega confía en sostenerse en el entorno del futbol mexicano. No le preocupa ser la única mujer directiva, por el contrario, quiere aprovechar esa cualidad para incentivar a nuevas generaciones a patear el balón o hacer algo más.