Falta de renovación del T-MEC frena llegada de empresas

Fibra Uno (Funo), el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces en cotizar en el mercado mexicano, consideró que la falta de renovación en el T-MEC está frenando la llegada de nuevas empresas.

Raúl Gallegos, director de Fibra Next, una escisión de Funo, reconoció una “cierta desaceleración del dinamismo en el sector industrial debido a la incertidumbre generada por posibles cambios en tarifas y aranceles. Esto ha provocado que empresas que no estaban en México pospongan sus decisiones de inversión y la toma de nuevos espacios”.

Aseveró que esta cautela ha elevado la desocupación en mercados fronterizos como Ciudad Juárez, Tijuana y Monterrey, pasando de niveles históricamente bajos (1.5 a 2%) a rangos de 8, 9 o hasta 10 por ciento. “En estos mercados, los incrementos en las rentas se han estancado debido a la falta de nuevas decisiones de inversión”.

El directivo enfatizó que el impacto es limitado porque el 80% de su negocio industrial se concentra en logística y distribución en el centro del país (CDMX, Estado de México y Guadalajara), un sector vinculado al consumo doméstico y no directamente a las exportaciones. En este segmento, las rentas incluso crecieron 12.2% en el trimestre.

A pesar del ruido por la revisión del tratado, no se han visto cambios en las condiciones de los contratos actuales. “Las empresas manufactureras ya establecidas siguen comprometidas y renovando sus espacios, con una tasa de renovación del 87% en el trimestre. Los contratos de manufactura en el norte mantienen plazos de entre 5 y 10 años”, aseveró.

La expectativa de la compañía es que las negociaciones del T-MEC se den “sector por sector”, acomodando tarifas específicas. Una vez que se definan estas reglas, prevén que el dinamismo regrese a los mercados que hoy están en pausa.

Jorge Pigeon, vicepresidente de Relación con Inversionistas, señaló que aunque el proceso crea incertidumbre, Funo está convencido de que México tiene un “futuro muy brillante” y oportunidades únicas para aprovechar la coyuntura actual en el mediano y largo plazo.

El T-MEC está frenando la expansión en el norte (el 20% de su portafolio industrial), pero el negocio actual y la parte logística se mantienen sólidos y en crecimiento.

Buenos resultados

Los resultados de Funo durante el segundo trimestre fueron impulsados por una combinación de factores operativos, estratégicos y financieros que la directiva calificó como un “punto de inflexión”.

Este fue el primer trimestre que reflejó la consolidación de Fibra Next dentro de Fibra Uno, lo cual aportó solidez y respaldó significativamente los números positivos del grupo.

La ocupación del portafolio aumentó del 95 al 95.7%, lo que representa la incorporación de 100,000 metros cuadrados adicionales. Además, se registraron incrementos en las rentas. Los contratos industriales en pesos crecieron 12.2% en promedio. Las renovaciones en dólares del sector comercial (principalmente en resorts) aumentaron 15 por ciento.