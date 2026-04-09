Nueva planta de cerveza de Constellation Brands en Veracruz comenzará producción a finales de agosto

Constellation Brands, productor y comercializador estadounidense de cerveza con marcas como Corona y Modelo, adelantó que su nueva planta en Veracruz comenzará a operar hacia finales de agosto de este año.

“Nuestra nueva cervecería en Veracruz se espera que comience la producción alrededor de la mitad de nuestro año fiscal”, comentó el director de Finanzas de la empresa, Garth Hankinson.

El año fiscal 2027 de la empresa cervecera comenzó el 1 de marzo de 2026 y finalizará el 28 de febrero de 2027, por lo que agosto corresponde a la mitad del periodo.

Por ello, se espera que la nueva fábrica comience a operar hacia finales del próximo mes de agosto.

Inicialmente, Constellation Brands proyectaba que la planta comenzaría operaciones a finales de 2025. No obstante, el arranque de la producción se aplazó.

Previamente, la administración de Constellation Brands informó que, entre los años fiscales 2025 y 2028, prevé invertir alrededor de 3,000 millones de dólares en la expansión y modernización de sus plantas en México, así como en la construcción de su tercera cervecería en Veracruz.

Fuerte inversión en sus marcas por Mundial

En conferencia con analistas, con motivo de la presentación de su reporte financiero del cuarto trimestre del 2026, el presidente y director ejecutivo (CEO) de Constellation Brands, Bill Newlands, adelantó que harán fuertes inversiones en marketing para impulsar sus marcas de cerveza durante este año, incluyendo promociones durante la Copa Mundial de la FIFA.

“Vamos a invertir muy agresivamente contra nuestras marcas en la primera mitad de este año, por varias razones. Uno es el impulso que vimos a finales del año pasado y el impulso que hemos visto en marzo. En segundo lugar, la Copa del Mundo es un evento excepcional que brinda una oportunidad para que muchos de nuestros consumidores leales se involucren con nuestras marcas, y vamos a invertir mucho en eso”, aseguró.

Resaltó que, aunque la compañía siempre realiza fuertes inversiones en la primera mitad del año, en 2026 habrá inversiones adicionales, principalmente en el segmento de cerveza ligera de alta gama y en la marca Modelo, que tendrá más oportunidades con la Copa del Mundo.

Además, planean invertir más en impulsar la marca Pacífico, aprovechando su crecimiento, mientras que Victoria atrae a consumidores más jóvenes, lo que se considera que es un catalizador a largo plazo.