EU y México: hay cooperación

Ciudad de México. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la cooperación bilateral en materia de seguridad ha permitido lograr resultados concretos en el combate al crimen organizado, al destacar que la frontera compartida es la más segura de la historia.

Durante la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el diplomático enumeró que la coordinación entre agencias de seguridad ha contribuido a reducir 35% las muertes por sobredosis en EU, incrementar el decomiso de armas y drogas, así como fortalecer el intercambio de información para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, incluidas las operaciones dirigidas contra "El Mencho" y otros líderes de los cárteles, así como contra cuatro de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

“Los Estados Unidos han incautado más de 50,000 armas de fuego, mientras que México ha realizado decomisos históricos de narcóticos y ha desmantelado miles de laboratorios de drogas (...) Más de 300 fugitivos han sido devueltos de los Estados Unidos a México”, expresó.

“Nuestros países tienen lo necesario para que les vaya bien por separado, pero cuando lo hacemos juntos, logramos más”, dijo.

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, puntualizó que a pesar de que los retos son múltiples en la relación bilateral se han logrado avances concretos.

Mientras que en materia de seguridad aseguró que los resultados ya se sienten en ambos países.

Ambos reconocieron la organización del Mundial de futbol.