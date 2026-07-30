Israel anuncia la destrucción de túneles de Hezbolá en el sur de Líbano

Las autoridades israelíes aseguraron este jueves haber destruido túneles supuestamente pertenecientes al partido-milicia chií libanés Hezbolá en la zona de Beaufort, en el sur de Líbano, tras lo cual han advertido que el Ejército de Israel seguirá destruyendo "cualquier infraestructura terrorista".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acaban de destruir los túneles terroristas de la zona de Beaufort, en el sur del Líbano, una infraestructura subterránea que constituía un elemento central del plan de invasión de la organización terrorista Hezbolá contra las comunidades de Galilea", según informó la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado conjunto con el ministro de Defensa del país, Israel Katz.

Para ejecutar esta "operación sistemática" de las FDI con objeto de "destruir toda la infraestructura de Hezbolá en el sur de Líbano" han sido empleadas alrededor de 700 toneladas de explosivos, según agrega el citado texto.

Denunciando vulneraciones del alto el fuego por parte de Hamás, Netanyahu y Katz han avanzado que Israel "no aceptará ninguna violación" del mismo, por lo que han amenazado con propinar una "respuesta contundente y enérgica" que le hará pagar a la milicia "un alto precio".

"Las FDI permanecerán en la zona de seguridad del sur del Líbano y seguirán destruyendo cualquier infraestructura terrorista con el fin de impedir cualquier intento de Hezbolá de reconstruir sus capacidades", indicó.

Esta misma semana, el Gobierno libanés ha elevado a 4,332 el número de personas que han perdido la vida y a 12,236 la cifra de heridos por causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, día en el que retomó los combates contra Hezbolá, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril.

Con todo, cabe recordar que este lunes, un funcionario del Departamento de Estado estadounidense confirmó a Europa Press que las autoridades libanesas e israelíes mantendrán una nueva ronda de conversaciones, liderada por Washington, del 4 al 6 de agosto en la capital de Italia, Roma, en aras de "impulsar" la implementación del acuerdo marco alcanzado entre las partes.