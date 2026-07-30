La construcción de “noticias” de un gobierno terrorista representa un arsenal de estrategias de manipulación y mentiras, es decir, son minas con las que el presidente de Rusia Vladimir Putin intenta destruir los cimientos de los Estados “enemigos”.

El gobierno del presidente Emmanuel Macron ordenó esta semana la expulsión de la otrora directora de RT Francia, una de las máquinas de mentiras procesadas desde el Kremlin.

Xenia Fedorova, una vez que la Unión Europea bajó la señal de RT cuando Putin ordenó la invasión a Ucrania, logró ser contratada por el grupo mediático de Vicent Bolloré (Canal +, CNews y Europe 1, entre otros).

Según las autoridades francesas, la orden de expulsión es necesaria debido a la postura editorial de Fedorova, que “contribuye a la difusión de desinformación y desestabilización, con el objetivo de manipular la opinión pública y socavar la confianza de los ciudadanos europeos, y en particular de los franceses, en sus instituciones”. Concluyen que “su comportamiento atenta contra los intereses fundamentales del Estado” (Le Monde, 30 de julio).

En efecto, Fedorova torturaba el lenguaje para desinformar. Van algunos ejemplos:

A las deportaciones de niños ucranianos hacia Rusia les llamaba “evacuaciones humanitarias”; al bombardeo ruso a una catedral en Kiev le llamó “la narrativa occidental”; acusa a Occidente de “prolongar este conflicto”; y a Letonia de “glorificar el nazismo”.

En el pasado, el ministro de Exteriores Jean-Nöel Barrot definió a Fedorova como “propagandista certificada” del régimen ruso. La pregunta, como plantea ayer el editorial de Le Monde, es: ¿por qué hasta ahora el gobierno del presidente Macron ha decidido expulsarla de Francia?

El 2 de junio la eurodiputada del grupo político Renew Europe, Nathalie Loiseau, solicitó al Parlamento Europeo integrar el nombre de Xenia Fedorova en la lista negra de personas a sancionar por “coordinar desinformación” y “manipulación de información”.

En marzo de 2022 la Unión Europea decidió sacar del aire la señal de RT e impedir que su portal y el de Sputnik pudieran activarse desde cualquiera de los 27 países. El motivo era claro: la invasión de Rusia a Ucrania.

Propagandistas como Xenia Fedorova e Inna Afinogenova tuvieron que buscar nuevos espacios para continuar su trabajo de desinformación.

A Fedorova le abrió las puertas de sus medios Vicent Bolloré. En México, el presidente AMLO le abrió las puertas de su palacio a Inna Afinogenova. De la mano de Pablo Iglesias, a través de Canal Red, su objetivo es erosionar la relación de México con Estados Unidos.

Lo de Francia no es censura, es una táctica de una guerra en contra del terrorismo de Putin.