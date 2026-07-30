Reportes del II Trim. 26: contraste entre el mercado local y el internacional

Nos encontramos cerca de finalizar la temporada de reportes al segundo trimestre de este año donde hemos observado tendencias interesantes tanto en el mercado doméstico como en el internacional.

Tuvimos un inicio de año muy movido, con cambios en las perspectivas de política monetaria, los conflictos bélicos en Medio Oriente y Europa (se cumplen cuatro años de la guerra entre Ucrania y Rusia), la incertidumbre por la posible "burbuja" en las valuaciones vinculadas al sector tecnológico, y la variabilidad en los precios internacionales de materias primas que ha incidido en la inflación. Todo esto ha mantenido una alta volatilidad en los mercados en general.

Para nuestro mercado, contamos ya prácticamente con la totalidad de resultados en los distintos sectores que cotizan. De entrada, se confirma que las altas expectativas por el Mundial de Futbol no se materializaron de forma contundente.

El tráfico de pasajeros en los principales grupos aeroportuarios decepcionó en las cifras reportadas del trimestre, mostrando un retroceso en México de -3.5% en el agregado de ASUR, GAP y OMA, respecto al mismo periodo del año anterior. Los niveles reportados de ocupación hotelera para aquellas emisoras bajo nuestra cobertura tampoco mostraron avances significativos.

Consideramos que pocas empresas relacionadas con el sector consumo reflejaron un impulso tangible por este fenómeno del Mundial, como el caso de FEMSA, cuya división de OXXO en México logró un crecimiento del 12% en ingresos.

No obstante, otras emisoras mostraron un desempeño mucho más moderado como ALSEA, que observó una variación en ventas en mismas tiendas del 2.6% en términos anuales. Otras cadenas importantes de autoservicio como WALMEX también mostraron un crecimiento, sin sorpresas, en ingresos totales de 3.1% a/a en la división de nuestro país.

Nuestro balance en las calificaciones de la mayoría de estos resultados ha sido de regular a débil, con una alta base comparativa en 2025 y sin lograr alcanzar nuestros estimados para este trimestre. Destacamos algunos reportes buenos o excelentes: Kimberly-Clark de México, Grupo Financiero Banorte y Grupo México, las cuales mostraron avances generalizados en ingresos y utilidades por diversos factores.

Las Fibras industriales mostraron resultados positivos, con sólidas ocupaciones y avances en rentas del portafolio. Sin embargo, la incertidumbre en torno al nearshoring, dadas las recientes noticias o intenciones de Estadios Unidos para intentar renegociar el T-MEC, ha moderado las expectativas de crecimiento de mediano y largo plazo por parte de los inversionistas.

El principal indicador accionario en nuestro mercado se ubica por encima de las 67,000 unidades, logrando un avance de 4.5% en lo que va del año, pero de casi un 9.0% en términos dolarizados atribuido a la fortaleza actual del tipo de cambio.

Nuestro pronóstico actual para el índice se ubica en 70,550 puntos, lo cual supone un crecimiento moderado respecto a los niveles actuales. Esto implica una segunda mitad del año con un desempeño más débil en términos de la demanda agregada en nuestro país, acompañada de una expectativa de bajo crecimiento económico.

Por el lado del mercado internacional, la foto es diferente. Los reportes corporativos en general en Estados Unidos han sido favorables. El crecimiento en utilidades ha superado el 20% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por el sector de tecnología, vinculado a la inteligencia artificial, y también encabezado por el fuerte avance del sector de energía dados los altos precios de los energéticos.

Como referencia, las principales mezclas de petróleo incrementaron en promedio más de un 50% en sus precios respecto a los niveles por barril previos a la guerra en Medio Oriente.

El índice de referencia S&P 500 se mantiene en su rango alto, alrededor de las 7,500 unidades, y cerca de su máximo histórico (7,600 pts). A pesar de la coyuntura internacional actual, las valuaciones se han mantenido firmes ante la expectativa de que la segunda mitad del año se mantenga con dinamismo y el sector de tecnología continúe reportando variaciones de doble dígito porcentual en utilidades.

Este sector es el que más contribuye (aprox. una cuarta parte) al agregado de utilidades del índice, con un monto superior a los 200,000 millones de dólares en el trimestre, tan solo en la muestra de empresas denominadas Siete Magníficas.

Armando Rodríguez es director general de Signum Research.