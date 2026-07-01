Constellation Brands aplaza el arranque de su planta de Veracruz para finales de 2026

Constellation Brands aplazó la fecha prevista para la entrada en operación de su nueva planta cervecera en Veracruz y ahora estima que comenzará a funcionar a finales de este año, en lugar de agosto como había informado en abril.

En conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre del año fiscal 2027, el director financiero de la empresa, Garth Hankinson, comentó que siguen preparando el arranque de la instalación y ya integraron personal para apoyar su puesta en marcha.

El año fiscal 2027 de Constellation Brands, empresa dedicada a la producción y comercialización de vinos, licores y cerveza con marcas como Corona Extra y Modelo Especial, comenzó el 1 de marzo de 2026 y finalizará el 28 de febrero de 2027.

"Al igual que el año pasado, hemos agregado empleados para apoyar a Veracruz, que entrará en funcionamiento a finales de este año", comentó.

En abril, la administración de Constellation Brands indicó que la nueva cervecería en Veracruz comenzaría la producción "alrededor de la mitad del año fiscal 2027", lo que correspondería aproximadamente a agosto de 2026.

El directivo indicó que una parte de los gastos operativos del primer trimestre del año fiscal 2027 estuvo relacionada con la preparación de la planta de Veracruz, además de un mayor gasto en marketing destinado principalmente a apoyar eventos deportivos como el Mundial 2026.

Por su parte, el director ejecutivo de Constellation Brands, Nicholas Fink, destacó que la Copa del Mundo representó una oportunidad para observar cómo los consumidores se involucran con la categoría de cerveza.

"Ha sido genial ver tanto la Copa del Mundo como parte de la energía que vimos", comentó Fink, luego de agregar que estos eventos generan ocasiones de consumo tanto dentro como fuera de establecimientos.

Añadió que estos momentos deportivos son un recordatorio del papel que la categoría de cerveza puede desempeñar en la vida de los consumidores.