Oro subió por debilidad del dólar y datos de inflación en EU

El oro subió el jueves debido a la depreciación del dólar, mientras los operadores reducían sus apuestas a alzas de las tasas de interés, un día después de que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ofreció poca claridad sobre la política monetaria.

El oro al contado ganó 0.8%, a 4,098.98 dólares por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en agosto subieron 1.4%, a 4,097.70 dólares.

El dólar cayó 0.8% por el fortalecimiento del yen, mientras que los operadores permanecían en alerta ante una posible intervención de las autoridades japonesas para apuntalar la moneda nipona.

Los precios apenas variaron después de que un informe del Departamento de Comercio mostró que el índice de precios de los gastos de consumo personal cayó 0.1% en junio, en línea con las expectativas de los economistas en una encuesta de Reuters.

“Los datos del PCE parecen un poco mejores de lo que esperaba el mercado. Así que, por ahora, el panorama en materia de inflación es más o menos estable”, dijo Bart Melek, director global de Estrategia de Materias Primas de TD Securities.

La Fed mantuvo el miércoles su tasa de referencia en el rango del 3.5-3.75%, mientras que Warsh se comprometió con firmeza a reducir la inflación.

Los precios del oro al contado subieron cerca de 2% tras la decisión de política monetaria.

Los operadores ven 57% de probabilidad de que haya una subida de tasas en la reunión de la Fed de septiembre, frente al 77% antes de la reunión, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Pese a ser conocido como una cobertura contra la inflación, unas tasas más altas durante más tiempo tienden a reducir el atractivo del lingote, ya que no devenga intereses.

Entre otros metales, la plata al contado subió 1.4%, a 58.45 dólares.