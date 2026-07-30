Pierden fuerza los incendios en Francia y España, pero surgen nuevos frentes en el sureste de Europa

Francia y España vislumbraron el jueves una tregua frente a algunos de los peores incendios forestales de la historia reciente, mientras las llamas se propagan en otros países de Europa, como Grecia, Portugal y Turquía.

El continente europeo sufrió este año sucesivas olas de calor y una grave sequía, que los científicos atribuyen al cambio climático causado por la actividad humana.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, levantó el jueves el estado de emergencia decretado la semana pasada por un incendio forestal que amenazaba zonas cercanas a Madrid, después de que las autoridades anunciaran que ya no quedaban "focos activos".

Más de 60,000 personas habían sido evacuadas en el peor momento de los incendios, pero la mayoría ya ha podido regresar a sus hogares.

Al menos cien viviendas han quedado destruidas solo en la región de Madrid, según una evaluación inicial, pero se espera que esa cifra aumente, dijo la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

En la colindante provincia de Ávila, el fuego también está estabilizado. El incendio -el más grande en España desde que comenzaron los registros en 1961- quemó unas 50,000 hectáreas y estuvo a punto de fusionarse con el de Madrid.

Pero España enfrenta esta semana una nueva ola de calor y las autoridades advierten que el riesgo sigue siendo "muy alto". De hecho, un nuevo incendio en el oeste del país, cerca de Portugal, obligó a evacuar el jueves a más de 600 personas.

Primer día "optimista" en Francia

En la vecina Francia, el jueves fue el primer día "un poco optimista" desde que se originó la semana pasada un megaincendio que destruyó cerca de 240 viviendas en el suroeste del país.

"Es el primer día un poco optimista, ya que tenemos la impresión de que estamos volviendo al camino de una vida normal y de que las cosas empiezan a mejorar claramente", dijo a la prensa la prefecta del departamento de Gironda, Sophie Brocas.

El servicio regional de bomberos también se mostró "razonablemente optimista", ya que el fuego no se extendió más allá de las 42,000 hectáreas desde el fin de semana, si bien se mantienen "seis focos activos".

El peor incendio forestal en Francia desde 1949 obligó a evacuar a más de 220,000 personas de esta región turística cercana a la ciudad de Burdeos, en plena temporada alta de verano.

Actualmente, más de la mitad de los evacuados pudieron regresar a sus hogares, entre ellos 84,000 que fueron autorizados este jueves.

"Es el inicio del fin del fuego, pero es el comienzo de la crisis", advierte Nina Rosazza, administradora de una metalúrgica en Andernos-les-Bains, quien acudió como voluntaria a la zona en el bosque devastado de Lanton.

"Turísticamente, ecológicamente, visualmente, es una catástrofe a largo plazo", resume.

Aunque no hubo pérdidas humanas, los rescatistas viven con la "obsesión" de encontrar animales muertos, mientras gatos, gallinas, perros y conejos deambulan por las localidades evacuadas.

El cambio climático provocado por el ser humano ha hecho que las condiciones propicias para incendios extremos en Francia sean dos veces más probables que en la época preindustrial, y seis veces más en España, estimaron este viernes científicos del grupo World Weather Attribution.

En el clima más cálido actual, se podría esperar que ocurran incendios forestales de tal intensidad cada 20 años en Francia y una vez cada seis años en España, señalaron los expertos en un análisis rápido de datos meteorológicos históricos y métodos científicos revisados por pares.

"Todo apunta en la misma dirección: que las condiciones propicias a los incendios están aumentando debido al calentamiento provocado por el ser humano", aseguró a la AFP la autora principal del estudio, Clair Barnes, del Imperial College de Londres.

"Días difíciles" en Grecia

Aunque la atención actual se centra en Europa occidental, la Unión Europea advirtió esta semana que los fuegos podrían aparecer también en el centro del continente en los próximos días.

En la isla griega de Creta, 8,000 personas fueron evacuadas la noche del miércoles ante los incendios declarados durante la jornada y avivados por fuertes vientos cambiantes, que mataron a dos bomberos.

Un tercero falleció combatiendo las llamas cerca del puerto de Gitión, en el Peloponeso, mientras el primer ministro griego advirtió que se avecinan "días difíciles".

En la vecina Turquía, los bomberos intentaban extinguir al menos 115 fuegos activos, especialmente en las provincias de Antalya y Mugla, en la turística Riviera Turca, y en la costa de los Dardanelos (oeste). No obstante, las autoridades indicaron que 110 estaban completamente bajo control.

También en Portugal, cerca de 800 bomberos combatían un incendio forestal en la localidad norteña de Valpaços, que causó cinco heridos.