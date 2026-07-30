Colombia, Perú y Chile, los primeros sinodales de Rafa Márquez

El compromiso de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) con Soccer United Marketing (SUM) es tan comercialmente importante que tendrán el control de los tres partidos amistosos del Tricolor en su nueva etapa en el banquillo. La última vez que la Selección jugó en Estados Unidos fue el 6 de julio de 2025, cuando venció 2-1 a Estados Unidos en la final de la Copa Oro 2025.

Los partidos amistosos contra Colombia, Perú y Chile serán de los primeros que mostrarán la idea de juego que propone Márquez y se disputarán dentro de la ventana internacional de FIFA.

El entrenador ha comentado sobre el perfil de jugador que busca: con buen físico, entendimiento técnico y táctico, y mentalidad ganadora. Además, prioriza un proceso de recambio con elementos jóvenes que aporten liderazgo y personalidad en la cancha.

"Deben ser jugadores con buen físico, con entendimiento técnico, táctico y que tengan mentalidad ganadora. Hay mucha calidad en México, somos mucha gente y hay que intentar ir más arriba porque creo que tenemos las condiciones pero todos tienen que poner su granito de arena. Todavía se puede mejorar mucho en el desarrollo del futbolista mexicano y ojalá pueda ayudar a dar mejores resultados", dijo en la segunda edición del Congreso de Futbol Formativo en Querétaro.

En el mismo Congreso, el Kaiser explicó por qué dejó el Barcelona de las categorías inferiores.

"Volví para dejar algo importante en el desarrollo de los futbolistas y que así como ahora hay cinco o seis jugadores en el primer equipo del Barcelona, en México pueda dar enseñanzas que lleguen al primer equipo. No me quiero quedar con las manos vacías, quiero hacer algo importante".

Las eliminatorias para el Mundial 2030 inician en septiembre de 2027 para la Concacaf y en marzo de 2027 en Sudamérica (Conmebol). Cabe destacar que Rafa jugó cinco mundiales.

Partidos:

México vs. Colombia: Sábado, 26 de Septiembre 2026 en Baltimore (M&T Bank Stadium).

México vs. Perú: Martes, 29 de Septiembre 2026, en Harrison, New Jersey (Sports Illustrated Stadium).

México vs. Chile: Martes 6 de Octubre 2026 en Los Angeles (Los Angeles Memorial Coliseum).

Balance de México ante los rivales:

Colombia 11° ranking FIFA

En el más reciente de los 29 enfrentamientos entre ambos, los colombianos golearon 4-0 al Tri el 11 de octubre de 2025 en Arlington, Texas.

México: 10 triunfos.

Colombia: 10 triunfos.

Empates: 9.

Perú 50° ranking FIFA

México: 12 victorias.

8 empates.

9 derrotas.

Ganó el juego más reciente 1-0 el 24 de septiembre de 2022 en Pasadena, California.

Chile 49° ranking FIFA