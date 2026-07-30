Documental "Horizontes Perdidos" cuestiona el costo ambiental de la carrera espacial

Las primeras imágenes del filme “Horizontes Perdidos” (Shifting Baselines) parece extraída del cine clásico de ciencia ficción: un paisaje en blanco y negro de alto contraste en el que, de fondo, se adivinan estructuras colosales, siluetas de fuselajes, andamios y enormes máquinas ultratecnológicas, además de un cielo surcado por innumerables objetos luminosos y una sensación permanente de extrañeza.

Pero el director de la cinta, el canadiense Julien Elie, no está mostrando una ficción con reminiscencias de un planeta lejano, repleto de fenómenos hostiles para el ser humano. Su cámara, en cambio, permanece sobre la Tierra, está filmando las amenazas latentes de una realidad.

Se trata de un documental, ahora mismo proyectándose en salas mexicanas, el cual toma como escenario la zona costera de Boca Chica, al sur de Texas, en Estados Unidos, donde la compañía SpaceX, del magnate Elon Musk, está desarrollando el proyecto Starbase —un centro industrial y puerto espacial, sede principal para la fabricación, prueba y lanzamiento de los cohete Starship, destinado a realizar viajes espaciales tripulados y de carga, explorar la Luna y colonizar Marte—, para lanzar una pregunta:

¿Qué ocurre con las comunidades humanas, vegetales y animales que habitan territorios fronterizos en los que ya está en marcha un proyecto tan colosal como para descartar cualquier tipo de impacto ambiental?

"No creo que se trate solamente de una película sobre la carrera espacial; se trata de todo lo que estamos destruyendo y de lo que los seres humanos somos capaces de borrar del territorio", explica el cineasta canadiense en entrevista con El Economista.

La cinta se inserta en un momento donde el impacto ambiental de las operaciones de SpaceX ha escalado a una disputa internacional de alto perfil debido a los crecientes desechos espaciales caídos en territorio mexicano, el ruido ensordecedor y la destrucción de hábitats protegidos en el sur de Texas. Mientras la administración estadounidense busca eximir por completo a los lanzamientos espaciales de las revisiones de impacto ecológico para acelerar la carrera tecnológica, grupos ambientalistas han intensificado sus demandas legales ante el daño irreversible a refugios de vida silvestre.

"Una nueva forma de colonialismo”

El realizador detalla que la idea de este documental surgió una noche cerca de Montreal, cuando observó un cielo surcado por decenas de satélites. "Me di cuenta de que el cielo que conocíamos ya no existe. Empecé a pensar no sólo en el espacio, sino en la memoria de la humanidad y en aquello que vamos erradicando", lamenta.

Con una estética inspirada en el cine de género sci-fi y una atmósfera sonora inquietante, Elie construye plantea una suerte de distopía donde el verdadero protagonista no es Musk, sino el paisaje terrestre que cambia bajo la promesa de una inminente conquista de Marte.

En la película conviven las voces de científicos especializados en basura espacial, biólogos, habitantes de la frontera y pescadores mexicanos que observan cómo el crecimiento de Starbase modifica un ecosistema compartido entre Texas y el estado mexicano de Tamaulipas. Para el director, la discusión trasciende el desarrollo tecnológico.

"Además, es una nueva forma de colonialismo. Una empresa como SpaceX puede llegar a controlar las comunicaciones alrededor del planeta y decidir cómo será el futuro (...) lo que está haciendo es aprovechar el lanzamiento de satélites para controlar el espacio”.

Sin embargo, lejos de plantear un rechazo a la exploración espacial, Elie busca llamar la atención sobre sus consecuencias inmediatas. "La gente debe entender que las amenazas vienen de muchos lados: del cielo, pero también de la tierra y del mar."

La reflexión también alcanza al propio cine documental. Tras un recorrido por festivales internacionales y su próximo estreno en Francia, el director lamenta que las plataformas hayan transformado la manera de consumir este tipo de obras.

"Cada vez hay menos gente en las salas. Muchos creen que un documental es algo que se puede ver mientras preparas la comida. Yo sigo creyendo que estas películas necesitan vivirse en el cine”, concluye.

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Impactos documentados

2023: La explosión del primer vuelo integrado de Starship dispersó concreto pulverizado y estructuras metálicas sobre unas 385 acres de áreas naturales y provocó incendios en zonas protegidas.

En México: Pescadores de Playa Bagdad reportaron residuos y disminución en capturas; la Profepa documentó la llegada de desechos y abrió canales de coordinación binacional.

Demandas: Organizaciones ambientales y comunidades locales han impugnado autorizaciones por considerar insuficientes las evaluaciones de impacto ambiental.

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Cartel con sedes especiales.Foto EE: Especial

Horizontes perdidos (Shifting Baselines)

Director: Julien Elie (Canadá)

Año: 2025

País: Canadá

Idioma: Español, inglés y francés

Producción: Andreas Mendritzki, Aonan Yang, Julien Elie

Fotografía: Glauco Bermúdez, François Messier-Rheault

Disponible en cines mexicanos

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“Horizontes Perdidos no es una película sobre la conquista de Marte; es un trabajo sobre la Tierra que estamos dejando atrás”. Julien Elie, director de cine.

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ricardo.quiroga@eleconomista.mx