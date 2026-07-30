España despliega su ejército en Ceuta

Ceuta. Miles de migrantes ingresaron ayer desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en África, y otros van en camino, tras lo cual Madrid envió al ejército para garantizar la seguridad en medio de la "emergencia humanitaria" que deja al menos 18 muertos entre quienes buscaron llegar nadando.

La televisión estatal TVE informó que entre 2,000 y 3,000 jóvenes habían cruzado, mientras que la agencia estatal de noticias EFE señaló que algunos escalaron las vallas fronterizas sin necesidad de nadar.

Ceuta, junto con Melilla, la otra ciudad autónoma española situada en el norte de África, constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con África. Ambas ciudades experimentan periódicamente oleadas de intentos de cruce por parte de inmigrantes que buscan llegar a Europa.

Este es el mayor ingreso de personas a Ceuta desde mayo de 2021, cuando más de 10,000 migrantes accedieron a la ciudad autónoma desde Marruecos en dos días.

Muchos migrantes entraron ayer felices, celebrando haber llegado y dándole las gracias a la policía española, mientras algunos gritaban “¡Adiós Marruecos, hola España!”. Se pudo observar en una playa numerosos flotadores redondos y ropa abandonados por las personas que habían llegado nadando.

El Ministerio del Interior anunció en un comunicado que “las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil (...) para mantener la seguridad en Ceuta”.

El Tribunal Supremo español dictaminó este mes que los inmigrantes interceptados en el mar mientras intentaban llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos de forma sumaria en virtud del régimen especial de rechazo en frontera de los enclaves.

Serán devueltos "lo antes posible"

El Gobierno español se apresuró a señalar en un comunicado del Ministerio de Interior que había acordado con Rabat tomar medidas para devolver “lo antes posible” a Marruecos “todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”.

“Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social”, advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas.

Italia pidió ayer que España sea suspendida del espacio Schengen de libre circulación, por su "equivocada" política migratoria.

“La decisión del Gobierno de Madrid de conceder la ciudadanía española a inmigrantes irregulares es profundamente equivocada y fomenta la trata de seres humanos”, escribió en X el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

El gobierno de Pedro Sánchez reaccionó y consideró “impropio” el mensaje y anunció que convocaría al embajador italiano.