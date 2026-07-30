Crudo bajó tras propuesta de coalición de Arabia Saudita

Los precios del petróleo cerraron a la baja el jueves después de una sesión volátil, mientras los operadores asimilaban los planes propuestos para una coalición marítima liderada por Arabia Saudita para impulsar la cooperación en materia de defensa en torno al Mar Rojo.

Arabia Saudita busca liderar una coalición para impulsar la cooperación en materia de defensa en el estrecho de Bab el-Mandeb, el mar Rojo y el golfo de Adén. El Ministerio de Defensa saudí informó que 14 estados, entre ellos Turquía, Pakistán, Egipto, Sudán y Yibuti, emitieron una declaración conjunta en apoyo de la propuesta coalición multinacional de defensa marítima.

Los futuros del Brent cerraron con una baja de 1.71 dólares, o 1.88%, a 89.03 dólares el barril. La sesión fue volátil y el Brent alcanzó un máximo de 93.31 dólares después de que Washington y Teherán volvieran a intercambiar ataques contra objetivos militares. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cerraron con una baja de 87 centavos, o 1.03%, a 83.59 dólares, tras alcanzar un máximo de 85.94 dólares.

La mezcla mexicana de exportación cayó 0.77% o 0.62 centavos, a 79.63 dólares el barril.

Los militantes hutíes alineados con Irán en Yemen declararon la semana pasada un bloqueo naval contra Arabia Saudita amenazando la ruta del Mar Rojo para sus exportaciones de petróleo, una alternativa al Estrecho de Ormuz, que se encuentra en gran parte bloqueado.

“Existe la sensación de que hay mucha oferta esperando a llegar al mercado una vez que todo esto se resuelva, y eso supone un lastre para cualquier tipo de aumento drástico de los precios”, dijo John Kilduff, socio de Again Capital.

Irán y Omán continuaron las conversaciones sobre la gestión del Estrecho de Ormuz, según la Agencia Iraní de Noticias Laborales. El miércoles, un alto funcionario iraní declaró que Irán había rechazado la propuesta de Omán para la gestión conjunta regional de la vía marítima.

“El hecho de que Omán esté en conversaciones con Irán podría sugerir que se están logrando avances en la reapertura del Estrecho de Ormuz”, dijo Hamad Hussain, economista sénior especializado en clima y materias primas de Capital Economics.

El estrecho, por donde transita alrededor de una quinta parte del flujo mundial de petróleo y gas natural licuado, ha seguido siendo un punto clave para los mercados petroleros desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán el 28 de febrero.

“Hasta que el paso seguro por el Estrecho de Ormuz deje de ser una apuesta, la prima de riesgo del petróleo no va a desaparecer; si bien se agradece la esperanza de una solución diplomática, el mercado está descontando la realidad de las huelgas en curso”, dijo Tim Waterer, analista jefe de Mercado de KCM Trade.